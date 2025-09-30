La segunda fecha de la fase de liga de la Champions League arranca este martes con partidos estelares que prometen espectáculo
Bayern Múnich visita este martes al Pafos chipriota en un partido ideal para que el colombiano Luis Díaz siga despuntando como lo ha venido haciendo en el arranque de la temporada en su nuevo club.
Hoy también el Real Madrid recorrerá hasta 7.000 kilómetros, para digerir en Kazajistán ante el Kairat Almaty su derrota 5-2 el sábado ante el Atlético.
Entre los juegos destacados del martes aparece el Atalanta vs. Brujas, el Inter de Milán recibe al Slavia Praga, Tottenham visita al Bodo Glimt, Liverpool juega contra el Galatasaray de Dávinson Sánchez y Olympique de Marsella choca contra Ajax.
Partido estelar en Barcelona
El Barcelona vs. PSG ilumina la segunda jornada de la Liga de Campeones. Elegido mejor entrenador del curso el pasado lunes, el técnico del PSG, Luis Enrique, regresa al lugar en el que triunfó como jugador y técnico gestionando como puede un efectivo que está pagando los excesos de la interminable temporada pasada, coronada con el título europeo.
Por el Barcelona la gran noticia es el regreso tras un par de semanas lesionado de Lamine Yamal. Segundo en el Balón de Oro, fue protagonista de la remontada ante la Real Sociedad (2-1) el domingo tras entrar en la segunda parte. El PSG será su luminoso bautizo europeo este curso.
También visitará España la Juventus de Juan Cabal, que juega en la cancha del Villarreal, mientras que el Borussia Dortmund, con el que firmó un espectacular 4-4 en la primera fecha, recibe al Athletic, Newcastle visita al Unión St. Gilloise, Qarabag, con Camilo Durán y Kevin Medina, recibe al Copenhague y el Bayern Leverkusen al PSV. Entre el resto de ‘gallos’ de la competición; el Arsenal recibe al Olympiacos, el Nápoles al Sporting Portugal con el colombiano Luis Suárez, mientras que el Manchester City visita al Mónaco.
Programación completa (hora de Chile)
Martes 30 de septiembre
ESPN
- 13:30 a. m. FC Kairat Almaty vs. Real Madrid
- 15:40 p. m. Pafos FC vs. Bayern Munich
ESPN 2
- 13:30 a. m. Atalanta vs. Club Brugge
- 15:40 p. m. Chelsea vs. Benfica
ESPN 3
- 15:40 p. m. Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt
ESPN 4
- 15:40 p. m. Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur
ESPN 5
- 15:40 p. m. Galatasaray vs. Liverpool
Espn 6
- 15:40 p. m. Olympique Marseille vs. Ajax
ESPN 7
- 15:40 p. m. Inter vs. Slavia Praga
Miércoles primero de octubre
ESPN
- 13:30 a. m. Union Saint-Gilloise vs. Newcastle
- 15:40 p. m. Barcelona vs. PSG
ESPN 2
- 13:30 a. m. Qarabag vs. Copenhagen
- 15:40 p. m. Monaco vs. Manchester City
ESPN 3
- 15:40 p. m. Villarreal vs. Juventus
ESPN 4
- 15:40 p. m. Napoli vs. Sporting Lisboa
ESPN 5
- 15:40 p. m. Arsenal vs. Olympiacos
ESPN 6
- 15:40 p. m. Borussia Dortmund vs. Athletic Club
ESPN 7
- 15:40 p. m. Bayer Leverkusen vs. PSV
/José Pablo Verdugo