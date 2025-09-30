La segunda fecha de la fase de liga de la Champions League arranca este martes con partidos estelares que prometen espectáculo

Bayern Múnich visita este martes al Pafos chipriota en un partido ideal para que el colombiano Luis Díaz siga despuntando como lo ha venido haciendo en el arranque de la temporada en su nuevo club.

Hoy también el Real Madrid recorrerá hasta 7.000 kilómetros, para digerir en Kazajistán ante el Kairat Almaty su derrota 5-2 el sábado ante el Atlético.

Entre los juegos destacados del martes aparece el Atalanta vs. Brujas, el Inter de Milán recibe al Slavia Praga, Tottenham visita al Bodo Glimt, Liverpool juega contra el Galatasaray de Dávinson Sánchez y Olympique de Marsella choca contra Ajax.

Partido estelar en Barcelona

El Barcelona vs. PSG ilumina la segunda jornada de la Liga de Campeones. Elegido mejor entrenador del curso el pasado lunes, el técnico del PSG, Luis Enrique, regresa al lugar en el que triunfó como jugador y técnico gestionando como puede un efectivo que está pagando los excesos de la interminable temporada pasada, coronada con el título europeo.

Flamante Balón de Oro, Ousmane Dembélé, se perderá por lesión el duelo ante su exequipo, en el que jugó seis temporadas antes de mudarse a París en 2023. Además, el sábado se retiraron ante el Auxerre (triunfo 2-0) con molestias Vitinha, tercero en la votación del gran premio individual, y el georgiano Khvicha Kvaratshkhelia.

Por el Barcelona la gran noticia es el regreso tras un par de semanas lesionado de Lamine Yamal. Segundo en el Balón de Oro, fue protagonista de la remontada ante la Real Sociedad (2-1) el domingo tras entrar en la segunda parte. El PSG será su luminoso bautizo europeo este curso.

También visitará España la Juventus de Juan Cabal, que juega en la cancha del Villarreal, mientras que el Borussia Dortmund, con el que firmó un espectacular 4-4 en la primera fecha, recibe al Athletic, Newcastle visita al Unión St. Gilloise, Qarabag, con Camilo Durán y Kevin Medina, recibe al Copenhague y el Bayern Leverkusen al PSV. Entre el resto de ‘gallos’ de la competición; el Arsenal recibe al Olympiacos, el Nápoles al Sporting Portugal con el colombiano Luis Suárez, mientras que el Manchester City visita al Mónaco.

Juan David Cabal, colombiano de Juventus Foto:AFP

Programación completa (hora de Chile)

Martes 30 de septiembre

ESPN

13:30 a. m. FC Kairat Almaty vs. Real Madrid

15:40 p. m. Pafos FC vs. Bayern Munich

ESPN 2

13:30 a. m. Atalanta vs. Club Brugge

15:40 p. m. Chelsea vs. Benfica

ESPN 3

15:40 p. m. Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt

ESPN 4

15:40 p. m. Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur

ESPN 5

15:40 p. m. Galatasaray vs. Liverpool

Espn 6

15:40 p. m. Olympique Marseille vs. Ajax

ESPN 7

15:40 p. m. Inter vs. Slavia Praga

Miércoles primero de octubre

ESPN

13:30 a. m. Union Saint-Gilloise vs. Newcastle

15:40 p. m. Barcelona vs. PSG

ESPN 2

13:30 a. m. Qarabag vs. Copenhagen

15:40 p. m. Monaco vs. Manchester City

ESPN 3

15:40 p. m. Villarreal vs. Juventus

ESPN 4

15:40 p. m. Napoli vs. Sporting Lisboa

ESPN 5

15:40 p. m. Arsenal vs. Olympiacos

ESPN 6

15:40 p. m. Borussia Dortmund vs. Athletic Club

ESPN 7

15:40 p. m. Bayer Leverkusen vs. PSV

/José Pablo Verdugo