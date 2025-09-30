Concluida la primera jornada de los grupos A, B,C y D, tibiamente han ido apareciendo algunos nombres a considerar; de aquí al 19 de octubre se pueden consolidar como grandes figuras de esta cita planetaria:

Deivid Washington de Brasil, que hoy juega por Chelsea, luego de ser adquirido al Santos en ocho millones de euros.

Recordemos que en su debut el cuadro carioca igualó dos a dos con México, donde destacaron Elias Montiel, del Pachuca, y Obed Vargas, del Seattle Sounders.

Otro país como Marruecos, que sorpresivamente venció a España dos a cero, cuenta con dos jóvenes cracks que hay que seguir observando, como lo son Ali Maamas y Gessime Yassine. Mientras que en los hispanos, Iker Bravo, del Udinese, y Jon Martín, defensor central, han quedado en deuda en esta primera jornada.

Argentina, que en su debut venció a la débil Cuba por tres a uno, ya hay nombres que comienzan a ser familiares para la prensa y el público en general, como lo son los trasandinos Álvaro Montoro (Botafogo), Milton Delgado (Boca Juniors), y Julio Soler (Bournemouth).

En Italia, destacar Matías Liberali, mediocampista del Catanzaro.

Por su parte, en la selección de Ucrania sobresale el delantero Gennadiy Synchuk del Montreal.

Por último, en Chile, a pesar de la opaca actuación en lo colectivo, tenemos que rescatar a Lautaro Millán, que está tasado en 2.500.000 de euros y que juega en Independiente de Argentina

Ojo 👁. Cómo dato curioso, podríamos agregar los nombres del francés Rabby Elyaz Zidane —hijo de Zinedine Zidane—, y Andriy, el hijo menor de Schevchenko que juega por Ucrania.

Por Eduardo Italo Mella