El portero se formó en Universidad de Chile y milita actualmente en Deportes Recoleta. Fue nominado por Nicolás Córdoba para el amistoso con Perú

El arquero, desconocido para muchos, tiene un físico privilegiado: 20 años y mide 1.94 de estatura. Competirá por el puesto con Lawrence Vigouroux (31) y Thomas Gillier (21)

En conversación con AS Chile en 2022, el propio arquero recordó lo que fue su paso por el Romántico Viajero entre los 11 y 13 años, y la manera en que terminó saliendo del club laico.

“No dimensioné lo que era estar ahí porque era muy niño. Mi papá sí me decía ‘mira la oportunidad que tienes’, pero nunca le presté la atención necesaria”.

“Mi partida del equipo pasó por los profes. En ese tiempo todavía aún vivía en San Vicente de Tagua Tagua, entonces no podía ir a entrenar todos los días. Yo me atrasaba mucho en los trabajos… En un momento se habló de irme a vivir a Santiago, pero mi mamá nunca me dijo que sí (ríe). Cuando me fui a Deportes Recoleta en 2019, fue sin su permiso. Hasta el día de hoy me dice que me devuelva (ríe). Mi papá me apoyaba y chocaba con ella por eso”.

En esta temporada, Jaime Vargas ha disputado 27 partidos con Deportes Recoleta, en los que recibió 31 goles, pero logró mantener su portería en cero en nueve encuentros.

/José Pablo Verdugo