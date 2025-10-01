El congresista estadounidense Tim Burchett, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes encargado de investigar los avistamientos de OVNIs, ha asegurado públicamente que extraterrestres avanzados podrían estar ocultos en bases submarinas profundas frente a las Bahamas.

Burchett, uno de los políticos más vocales en temas de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP), declaró que existe “evidencia creíble” de que entidades desconocidas podrían haber estado viviendo durante generaciones en zonas de aguas profundas no monitoreadas en el planeta.

“Tenemos personal naval diciéndome que tenemos estos avistamientos, estas naves submarinas que están persiguiendo y que van a cientos de kilómetros por hora, y lo mejor que tenemos es algo que va tal vez un poco menos de 60 kilómetros por hora”, afirmó el congresista en un clip publicado en X (antes Twitter).

Avistamientos frecuentes en zonas profundas del Atlántico

Burchett sostuvo que ha habido frecuentes avistamientos de embarcaciones no identificadas en cinco o seis áreas específicas de aguas profundas frente a la costa de Estados Unidos, particularmente en la región de las Bahamas.

El legislador subrayó que es “perfectamente posible” que estas entidades vivan bajo el agua, dado que “sabemos más de la superficie de la Luna que del fondo de nuestros propios océanos”.

Informes de la Marina de EE.UU. sobre “naves submarinas”

El congresista dijo que personal de la Marina estadounidense le ha informado sobre la persecución de naves submarinas que se desplazan a velocidades extraordinarias, muy superiores a las capacidades tecnológicas militares actuales.

Estas supuestas naves alcanzarían velocidades de cientos de kilómetros por hora bajo el agua, cuando los submarinos más avanzados del país apenas pueden superar los 60 km/h.

Acusaciones de encubrimiento por parte del gobierno estadounidense

Burchett ha sostenido en repetidas ocasiones que el gobierno de Estados Unidos está encubriendo la existencia de extraterrestres.

En 2023, en declaraciones a Newsweek, el congresista afirmó que las autoridades estadounidenses habrían recuperado una nave OVNI/UAP y posibles “seres” no humanos.

Según Burchett, los funcionarios han intentado realizar ingeniería inversa de estas naves para comprender su tecnología avanzada, pero el público sigue sin conocer los detalles por el secretismo gubernamental.

El legislador insiste en que, a lo largo de los años, EE.UU. ha recuperado múltiples objetos voladores no identificados, pero que existe una resistencia sistemática a compartir información con los ciudadanos.

Un tema que crece en relevancia política y pública

Las afirmaciones de Tim Burchett se producen en un contexto de mayor presión del Congreso y la opinión pública sobre la transparencia en torno a los OVNIs/UAP, especialmente tras las recientes audiencias donde exmilitares han declarado bajo juramento haber sido testigos de fenómenos no identificados.

Aunque no existe evidencia científica confirmada que respalde la existencia de bases submarinas extraterrestres, las declaraciones de Burchett han reavivado el debate sobre la presencia de vida no humana en la Tierra y los océanos.

