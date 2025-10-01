Universidad Católica había anunciado la semana pasada que durante este receso del Campeonato Nacional por el Mundial Sub 20 jugaría un amistoso contra la selección de Uruguay, el cual marcaría el primer duelo internacional en el Claro Arena. Sin embargo, este martes, la Franja informó que dicho encuentro no se llevará a cabo por «razones de fuerza mayor».

«Cruzados comunica que el partido amistoso del próximo domingo 12 de octubre, en Claro Arena, entre Universidad Católica y una selección uruguaya, integrada por jugadores de sus competencias locales, ha sido cancelado. Esta decisión responde a razones de fuerza mayor que imposibilitan la realización de dicho encuentro deportivo de carácter amistoso», sostuvo la UC en sus redes sociales.

«La determinación de cancelar el evento fue consensuada entre Cruzados y la Asociación Uruguaya de Fútbol», añadió el elenco estudiantil.

Por último, Universidad Católica dejó abierta la posibilidad de jugar contra Uruguay en otra oportunidad: «Las partes se comprometen a analizar a futuro, bajo las condiciones que oportunamente se pacten, un encuentro en pos del mantenimiento de las buenas relaciones institucionales entre las partes».

/José Pablo Verdugo