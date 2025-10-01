Una amarga noche vivió la Roja sub 20, tras caer 2-0 ante Japón en el Estadio Nacional, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de la categoría. El cuadro de Nicolás Córdova mostró por momentos buenos pasajes de fútbol, pero su par nipón supo aprovechar los momentos claves para quedarse con el triunfo.

El conjunto nipón fue sólido en su presentación con un disciplinada despliegue, que mantuvo el fondo sin fisuras especialmente durante la primera etapa.

A los 5 minutos, córner a favor de 🇯🇵 y el defensor Rion Ichihara cabecea, pero se fue elevado.

En los 18’ tiro libre rápaido y apareció solo el lateral Keita Kosugi de 🇯🇵, y con un remate cruzado casi pone el 1-0 para la visita.

A los 23 llegó por primera vez Chile. Agustín Arce se atrevió, eludió a dos japoneses y sacó un zurdazo que pasó cerca. La gente se entusiasmaba.

Minuto 30 y penal para 🇯🇵. Error defensivo de Chile, la recuperan los nipones y el jugador chileno, Patricio Romero, toca el balón con su mano. Córdova pidió la tarjeta verde, el árbitro fue al VAR, pero la falta se cobró igual. Se paró Rento Takaoka y el golero nacional, Sebastián Mella se estira y tapa el remate.

Ya para la segunda parte llegarían los goles de los japonés. Primero a los 53´ el gol fue de Ichihara, mediante un nuevo lanzamiento penal a favor de los asiáticos..

Japón con el correr de los minutos mantuvo el orden y la verticalidad para salir rápido mediante contragolpes, permitiendo errores de parte de la defensa chilena que terminaban en peligro para los locales.

A los 74´ remató el volante Arce, pasando muy cerca del arco nipón.

En los 81´, Japón anotaría el segundo tanto por medio del número 11, Yumeki Yokohama, que recibió en el borde del área y sacó un potente remate, que nada pudo hacer Mella.

Dos minutos después se lo perdió Rossell ante la salida del arquero nipón y con eso ya terminó acabo el partido.

Así las cosas, el equipo de Córdova se jugará el viernes su clasificación a la segunda ronda ante la selección de Egipto.

Por Ignacio Soto Bascuñán