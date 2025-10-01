La segunda fecha de la fase de liga de la Champions League arrancó ayer martes con partidos estelares que dieron espectáculo

Bayern Múnich goleó de visita al Pafos chipriota, el Real Madrid hizo lo propio en Kazajistán ante el Kairat Almaty, el Atalanta al Brujas, el Inter de Milán al Slavia Praga y Olympique de Marsella al Ajax.

Partido estelar en Barcelona hoy miércoles

El Barcelona vs. PSG ilumina la segunda jornada de la Liga de Campeones. Elegido mejor entrenador del curso el pasado lunes, el técnico del PSG, Luis Enrique, regresa al lugar en el que triunfó como jugador y técnico gestionando como puede un efectivo que está pagando los excesos de la interminable temporada pasada, coronada con el título europeo.

Flamante Balón de Oro, Ousmane Dembélé, se perderá por lesión el duelo ante su exequipo, en el que jugó seis temporadas antes de mudarse a París en 2023. Además, el sábado se retiraron ante el Auxerre (triunfo 2-0) con molestias Vitinha, tercero en la votación del gran premio individual, y el georgiano Khvicha Kvaratshkhelia.

Por el Barcelona la gran noticia es el regreso tras un par de semanas lesionado de Lamine Yamal. Segundo en el Balón de Oro, fue protagonista de la remontada ante la Real Sociedad (2-1) el domingo tras entrar en la segunda parte. El PSG será su luminoso bautizo europeo este curso.

También visitará España la Juventus de Juan Cabal, que juega en la cancha del Villarreal, mientras que el Borussia Dortmund, con el que firmó un espectacular 4-4 en la primera fecha, recibe al Athletic, Newcastle visita al Unión St. Gilloise, Qarabag, con Camilo Durán y Kevin Medina, recibe al Copenhague y el Bayern Leverkusen al PSV. Entre el resto de ‘gallos’ de la competición; el Arsenal recibe al Olympiacos, el Nápoles al Sporting Portugal con el colombiano Luis Suárez, mientras que el Manchester City visita al Mónaco.

Juan David Cabal, colombiano de Juventus Foto:AFP

Programación completa (hora de Chile)

Martes 30 de septiembre

ESPN

13:30 a. m. FC Kairat Almaty 0-5 Real Madrid

15:40 p. m. Pafos FC 1-5 Bayern Munich

ESPN 2

13:30 a. m. Atalanta 2-1 Club Brugge

15:40 p. m. Chelsea 1-0 Benfica

ESPN 3

15:40 p. m. Atlético de Madrid 2-1 Eintracht Frankfurt

ESPN 4

15:40 p. m. Bodo/Glimt 2-2 Tottenham Hotspur

ESPN 5

15:40 p. m. Galatasaray 1-0 Liverpool

Espn 6

15:40 p. m. Olympique Marseille 4-0 Ajax

ESPN 7

15:40 p. m. Inter 3-0 Slavia Praga

Miércoles primero de octubre

ESPN

13:30 a. m. Union Saint-Gilloise vs. Newcastle

15:40 p. m. Barcelona vs. PSG

ESPN 2

13:30 a. m. Qarabag vs. Copenhagen

15:40 p. m. Monaco vs. Manchester City

ESPN 3

15:40 p. m. Villarreal vs. Juventus

ESPN 4

15:40 p. m. Napoli vs. Sporting Lisboa

ESPN 5

15:40 p. m. Arsenal vs. Olympiacos

ESPN 6

15:40 p. m. Borussia Dortmund vs. Athletic Club

ESPN 7

15:40 p. m. Bayer Leverkusen vs. PSV

/José Pablo Verdugo