El entrenador de la sub 20 analizó la derrota con Japón y fue autocrítico respecto a los errores de La Roja

Este es un resumen de las declaraciones de Nicolás Córdova una vez consumada la derrota ante Japón:

“Es mucho que cometas tres penales en dos partidos, no es normal. En esas circunstancias se hace mucho más difícil sacar adelante un partido y con mayor razón si en el segundo error, nos hacen el 2-0. Ahí si que nos costó mucho más”.

“En líneas generales, el partido estuvo bastante parejo. Ellos tuvieron, quizás, alguna ocasión un poco más en las contras, después cuando quedamos abajo por 1-0”.

“Fuimos muy imprecisos dentro del área, esas situaciones que sobre todo tiene Pancho (Rossel) las hace. Pero así son los goleadores, hoy no estuvo certero”.

“Sabíamos que Japón iba a ser un rival muy complejo y el equipo estuvo a la altura de competir. Por ratos nosotros tuvimos la pelota e hicimos el juego, por ratos fue de ellos”.

“No sabemos que tiene Emiliano Ramos. Mañana se hará exámenes y esperemos en que está. Ojalá no sea nada para largo”

/José Pablo Verdugo