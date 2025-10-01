La separación entre Nicole Kidman y Keith Urban, una de las parejas más emblemáticas de Hollywood, ha causado sorpresa tanto en sus seguidores como en su círculo íntimo. Tras 19 años de matrimonio y dos hijas en común, la ruptura se confirmó el lunes 29 de septiembre, según informaron medios estadounidenses.

Decisión y motivos de la ruptura

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por TMZ, la decisión partió principalmente de Keith Urban, motivado por una creciente falta de intimidad y el distanciamiento provocado por sus apretadas agendas profesionales. El cantante se encuentra actualmente de gira en Estados Unidos, mientras Kidman reside en Londres junto a sus hijas.

Una fuente consultada por la revista PEOPLE reveló que la actriz “no quería esto” y que “ha estado luchando por salvar el matrimonio”. En tanto, Urban ya habría adquirido una nueva vivienda en Nashville, marcando un paso firme hacia la nueva etapa de su vida.

Episodio clave y deterioro emocional

Según Daily Mail, el detonante principal fue la falta de cercanía: “Keith nunca ve a Nicole, o ella está filmando o él está de gira”.

Aunque mantenían comunicación diaria durante sus ausencias, la relación había caído en una rutina sin intimidad real. Una fuente describió que: “no había intimidad, solo cumplían el rol de pareja casada”.

El punto de quiebre ocurrió cuando Urban decidió expresar abiertamente su descontento. Según la publicación británica, el cantante confrontó a Kidman sobre su infelicidad, lo que sorprendió profundamente a la actriz.

“La tomó por sorpresa”, señaló una fuente cercana.

Vidas separadas y proyectos actuales

Actualmente, Nicole Kidman se encuentra en Londres, filmando la secuela de Practical Magic. Vive junto a sus hijas Sunday Rose (17 años) y Faith Margaret (14 años) en una mansión en Hampstead, por la que paga USD 87.000 mensuales, según The Sun.

Por su parte, Keith Urban continúa con su gira «High and Alive World Tour» por Norteamérica y prepara nuevos proyectos en televisión.

El distanciamiento se habría acentuado tras la muerte de la madre de Kidman en septiembre de 2024, evento tras el cual la pareja pasó largos períodos separada.

Señales públicas del quiebre

Urban estuvo ausente en las vacaciones familiares compartidas por Kidman en redes sociales.

En junio, el cantante evitó responder públicamente al mensaje de aniversario de su esposa, limitándose a un escueto emoji, lo que muchos interpretaron como una clara señal de distanciamiento.

Crisis superadas en el pasado

No es la primera vez que enfrentan dificultades. Poco después de casarse en 2006, Urban ingresó a rehabilitación por adicciones, lo que puso en riesgo el matrimonio. En declaraciones públicas el año pasado, Urban reconoció: “eso casi hizo añicos nuestro matrimonio. Nic superó todas las voces negativas y eligió el amor”.

Ambos lograron superar ese episodio, consolidando una familia que hasta hace poco proyectaba estabilidad y unidad.

Patrimonio y posibilidades a futuro

Kidman y Urban comparten un portafolio inmobiliario conjunto valorado en USD 282 millones, con propiedades en Australia, California y Nueva York.

Aunque la separación está confirmada, aún no se ha iniciado un proceso formal de divorcio, y fuentes cercanas no descartan una reconciliación.

“Después de casi dos décadas juntos, el afecto persiste”, señalan allegados, subrayando que la relación está en pausa, pero no necesariamente finalizada.

/psg