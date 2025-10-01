La organización no gubernamental Foro Penal reportó que en Venezuela existen actualmente 838 personas detenidas por razones políticas, de acuerdo con su más reciente informe con fecha de corte al 29 de septiembre de 2025. El documento, difundido este martes a través de su cuenta en la red social X, contabiliza 11 nuevas encarcelaciones en el último período evaluado.

Detalles del informe: mayoría son militares

Según el balance entregado por la ONG:

735 de los detenidos son hombres y 103 son mujeres .

665 son militares y 173 civiles .

94 personas tienen nacionalidad extranjera .

834 son adultos y 4 son adolescentes.

La organización aclaró que la mayoría de estas detenciones ocurrieron después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por el régimen— proclamó vencedor a Nicolás Maduro, pese a las numerosas denuncias de fraude electoral realizadas por la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde el año 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha contabilizado 18.503 casos de detenciones políticas en Venezuela.

Freddy Superlano cumple 14 meses en aislamiento total

En paralelo, se conocieron nuevas denuncias sobre el estado del dirigente opositor y exdiputado Freddy Superlano, miembro del partido Voluntad Popular (VP), quien lleva 14 meses detenido en condiciones de aislamiento absoluto.

Según un comunicado publicado por VP en X, Superlano fue arrestado el 30 de julio de 2024 y desde entonces no ha recibido visitas ni ha sido presentado ante un tribunal, lo que configura una grave vulneración a sus derechos fundamentales.

La colectividad responsabilizó al régimen de detener a Superlano por motivos políticos, sosteniendo que el dirigente «no pudo ser derrotado ni en la calle ni en las urnas«. La captura ocurrió luego de las polémicas elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados siguen siendo rechazados por amplios sectores de la comunidad internacional.

El fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Superlano y a otros opositores —entre ellos Perkins Rocha y Biagio Pilieri— con la difusión de actas electorales que la oposición presentó como pruebas de una supuesta victoria sobre Maduro.

CIDH otorgó medidas cautelares

El 26 de agosto de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 55/2024, otorgando medidas cautelares a favor de Freddy Superlano tras determinar que su vida y sus derechos se encontraban en riesgo grave y urgente de sufrir daño irreparable.

Llamado a la comunidad internacional

Voluntad Popular pidió a la comunidad internacional no cesar en sus denuncias y mantener el foco sobre los casos de detenciones arbitrarias y la creciente represión política en Venezuela, donde la situación de los presos políticos continúa deteriorándose a la sombra de un sistema judicial señalado por falta de independencia y uso político.

/psg