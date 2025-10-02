A pocas semanas de las elecciones presidenciales, los ocho candidatos en carrera presentaron sus respectivas declaraciones de patrimonio e intereses, las cuales ya están disponibles en el portal oficial de InfoProbidad. Las declaraciones varían ampliamente en detalle y contenido, y reflejan distintos niveles de ingresos, propiedades, sociedades y deudas.

Eduardo Artés (IND): La declaración más simple

El candidato independiente Eduardo Artés presentó la declaración más escueta del grupo. Indicó una renta bruta mensual de $523.000. Entre sus bienes, solo registró un inmueble en El Tabo, avaluado en $21.335.549. No informó sobre sociedades ni ahorros.

Franco Parisi (PDG): Propiedad en EE.UU. y auto de lujo

El abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, declaró tener una casa en Alabama, Estados Unidos, en régimen de copropiedad, con un valor de mercado estimado en US$700.000. Además, posee un Mercedes-Benz 2018 y registra un crédito de consumo por $63.000.000 con una entidad bancaria.

Jeannette Jara (PC): Renta, propiedades y tres créditos

La candidata oficialista, Jeannette Jara, del Partido Comunista, informó una renta bruta mensual de $985.641. Declaró el 50% de un inmueble en Padre Hurtado (avaluado en $179.324.631) y propiedades en Santiago con valores de $50.776.245, $55.374.824, y el 50% de otra por $63.766.212.

También declaró un vehículo Mitsubishi 2020, avaluado en $11.516.340, y tres créditos vigentes: dos hipotecarios y uno de consumo superior a $4 millones.

Marco Enríquez-Ominami (IND): Alta renta y sociedades

El exdiputado y cineasta Marco Enríquez-Ominami registró una renta mensual bruta de $9.066.967. Posee el 50% de un inmueble en Zapallar (avaluado en $443.798.500) y el 22,99% de una nuda propiedad en Providencia, con un valor de $56.713.994.

Además, tiene participación societaria en Rivas y Rivas Limitada (99%) y en 4C Consultores Limitada (50%). Declaró un crédito de consumo de $10.000.000.

Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario): Propiedades y vehículos

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, declaró un inmueble en Villarrica avaluado en $115.000.000. Posee dos vehículos: un Toyota 2025 (avaluado en $22.161.217) y un Hyundai 2021 (avaluado en $4.000.000).

Harold Mayne-Nicholls (IND): Alto valor inmobiliario

El exdirigente deportivo Harold Mayne-Nicholls, candidato independiente, no registra actividades remuneradas, pero declaró un inmueble en Peñalolén, avaluado en $611.559.192. También reportó un crédito hipotecario y otros pasivos financieros. Participa en organizaciones sin fines de lucro como Trasandino SADP y la Fundación Ganamos Todos.

Evelyn Matthei (Chile Vamos): Propiedades y APV

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, declaró una participación del 25% en un inmueble en Villarrica, avaluado en $761.646.275, y otra propiedad en Las Condes valorada en $359.119.667. Posee un vehículo Toyota 2010 (avaluado en $8.358.327) y un Ahorro Previsional Voluntario (APV).

José Antonio Kast (Partido Republicano): Acciones y participación en colegios

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, reportó una renta bruta mensual de $3.500.000. Posee el 25% de un inmueble en Los Lagos (avaluado en $41.695.438) y el 7,69% de otro en Puerto Varas (avaluado en $84.726.125). También declaró un vehículo Nissan 2008, avaluado en $2.322.823.

En el ámbito financiero, Kast posee 597.222 acciones del Banco de Chile y el 90% de la inmobiliaria e inversiones Padua Limitada. Esta empresa figura como dueña del 35% del Colegio Campanario de Buin. También aparece como accionista en Inversiones Cimientos SPA, Inversiones Desafíos SPA e Inversiones Horizonte SPA.

Además, en el ítem de bienes inmuebles vinculados a sociedades, figuran siete propiedades en Buin, tres en Las Condes y una en Puerto Varas.

Consulta las declaraciones completas

Las declaraciones patrimoniales completas de los ocho candidatos están disponibles públicamente en el portal de InfoProbidad, donde pueden revisarse en detalle.

/psg