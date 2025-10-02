La selección chilena Sub 17 logró un hito en el Sudamericano de Colombia al imponerse 3-2 sobre Argentina en la segunda fecha del Grupo A. Con este triunfo, el equipo dirigido por Sebastián Miranda consiguió su primera victoria en la historia ante la Albiceleste en esta categoría, rompiendo una racha de 11 enfrentamientos sin éxitos.

Un partido que cambia la historia

Tras debutar con una ajustada derrota ante el anfitrión Colombia, Chile llegaba al duelo con la necesidad de sumar puntos ante uno de los favoritos del torneo. Argentina golpeó primero con un gol de Thomás de Martis de la Rosa en el minuto 45, justo antes del descanso.

Sin embargo, la Roja Sub 17 mostró carácter y dio vuelta el marcador en la segunda mitad. Cristóbal Sepúlveda igualó a los 56’, y Zidane Yáñez puso en ventaja a los nacionales en el 70’. El envión anímico se tradujo en un tercer gol, obra de Martín Jiménez en el 81’, dejando a Chile al borde de un triunfo histórico. Aunque Argentina descontó en los descuentos con otro tanto de Martis de la Rosa (90+6’), la victoria ya estaba sellada.

Este resultado no solo significa un golpe anímico para la Roja juvenil, sino que también refuerza su candidatura para avanzar en el torneo y pelear por un cupo en el Mundial de Qatar.

Los próximos desafíos de Chile en el torneo

Tras esta histórica victoria, la Roja Sub 17 enfrentará a Perú el lunes 31 de marzo a las 18:30 horas. Luego, tendrá jornada de descanso el 2 de abril antes de cerrar la fase de grupos el sábado 5 de abril ante Paraguay.

El Sudamericano entrega siete cupos para la Copa del Mundo: los dos primeros de cada grupo clasifican directamente, mientras que los equipos que terminen en tercer y cuarto lugar disputarán una liguilla por los últimos boletos.

El Mundial está compuesto de seis grupos de cuatro equipos, de los cuales los dos primeros aseguran su pase a la siguiente fase. Además los cuatro mejores terceros avanzarán a la siguiente ronda.De ahí en más se seguirá el modelo de eliminatoria clásico con octavos de final, Semifinal y final. También habrá un partido para definir el tercer y cuarto puesto.

/José Pablo Verdugo