Este jueves, el dólar estadounidense cerró con un ascenso en el mercado cambiario local, en una jornada marcada por una elevada volatilidad y con el foco puesto en los factores internacionales que han influido en el tipo de cambio.

La divisa finalizó la jornada en torno a los $964, registrando un incremento de $3,5 respecto al cierre anterior. En detalle, el billete verde concluyó sus operaciones más líquidas en puntas de $964 vendedor y $963,7 comprador.

Factores internacionales impulsan el tipo de cambio

Según explicó Gabriel Iturriaga, analista de estudios en Capitaria, «la cotización del dólar registra avances en la sesión, en línea con el repunte de la divisa a nivel global reflejado en el Dollar Index, que busca consolidar su recuperación tras los retrocesos previos en medio de señales mixtas».

El analista añadió que el movimiento responde a una mayor demanda de dólares como activo de resguardo, en medio de la incertidumbre por un posible cierre del gobierno de EE. UU., sumado al nerviosismo de los inversores y un cambio de percepción frente a una posible sobrerreacción al dato ADP conocido en la jornada anterior. «Esto ha frenado la depreciación del dólar, a pesar de no haber nuevos datos que confirmen la situación del empleo», precisó.

Cobre retrocede y resta apoyo al peso chileno

En cuanto a las materias primas, Iturriaga destacó que «el precio de los futuros de cobre retrocede desde niveles recientes, lo que resta apoyo al tipo de cambio en Chile dada la relevancia del metal como principal exportación». Si bien persisten factores de oferta que podrían actuar como soporte de mediano plazo, no han impedido la corrección intradía frente a un dólar más firme.

Volatilidad dominó la jornada

Por su parte, Luis Cisneros, analista de Admirals, comentó que la jornada estuvo marcada por una gran volatilidad desde el inicio. «La sesión abrió a la baja, pero conforme avanzó el día, el cruce fue experimentando alzas continuas debido a retrocesos en el precio del cobre», explicó.

Cisneros detalló que el cobre se mantiene en US$4,93 la libra, con una subida de 1,02% tras la apertura estadounidense. Sin embargo, el metal rojo «había comenzado la jornada con un fuerte repunte que se ha ido disipando con el paso de las horas».

Dollar Index se recupera y sostiene al billete verde

En el plano internacional, el Dollar Index (DXY) también logró revertir sus caídas iniciales. «Actualmente se mantiene sobre los 97,6 puntos, con un incremento del 0,30%«, indicó Cisneros. Esta fortaleza se relaciona con expectativas de un posible acuerdo entre demócratas y republicanos en EE. UU., lo cual podría aliviar la incertidumbre global asociada a un cierre parcial del gobierno estadounidense.

«La divisa americana muestra ligeras señales de fortaleza ante este posible consenso político, lo que contribuye a sostener el repunte global del dólar», concluyó el analista.

Resumen del mercado

Dólar cierra en $964 , con alza de $3,5.

Puntas de cierre: $964 vendedor / $963,7 comprador.

Cobre: retrocede tras alza inicial, cotizando en US$4,93 la libra .

Dollar Index (DXY): se mantiene en 97,6 puntos , con alza de 0,30% .

Factores clave: temor por cierre de gobierno en EE. UU., debilidad del cobre y repunte global del dólar.

