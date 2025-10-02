Cultura y educación de hinchas japoneses se repitió ayer en el Estadio Nacional, tras la victoria del cuadro nipón 2-0 frente a Chile, en el marco del Mundial Sub 20 que se realiza en nuestro país. Esto, pues sus hinchas se quedaron después del partido a recoger su propia basura que habían dejado en el estadio.

Recordemos que los fanáticos de Japón ya fueron alabados por esto, cuando para el Mundial adulto de Rusia 2018, dieron este ejemplo de educación y buenas costumbres.

Este hecho vivido anoche en el Estadio Nacional no dejó indiferente a nadie; incluso Pablo Milad, presidente de la Federación del fútbol chileno, se acercó a saludar, agradecer y felicitar a la propia embajadora del Japón en Chile, Ito Takako.

Más allá de lo sucedido en la cancha, los hinchas nipones comienzan a ganarse el corazón de los chilenos. La cultura japonesa siempre se ha destacado por sus buenas costumbres y mantener el orden, tanto en espacios abiertos como cerrados.

Por Eduardo Ítalo Mella