En un entretenido partido jugado en el Estadio Nacional, Marruecos derrotó 2-1 a Brasil, logrando asegurar el pase a octavos de final del Mundial sub 20 en la segunda fecha del Grupo C.

Marruecos llegó a los seis puntos y lidera su grupo, sacándole cuatro puntos a México con solo un partido por jugarse. Respecto a Brasil, quedó con un solo punto, al igual que España, su rival en la última jornada, lo que será una verdadera final.

Los goles del partido por parte de los africanos fueron de Othmane Maamma a los 60 minutos con una tijera, mientras que Yassir Zabiri aumentó la ventaja marroquí a los 76 minutos.

El final del partido fue emocionante pues Brasil consiguió el descuento a los 90 minutos, mediante lanzamiento penal de su capitán Iago, posterior a una revisión en el VAR.

La conquista sudamericana no bastó, pues Marruecos aguantó los casi 10 minutos de adición y celebró eufóricamente el triunfo y su clasificación con el pitazo final.

Por Ignacio Soto Bascuñán