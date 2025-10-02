La segunda fecha de la fase de liga de la Champions League arrancó ayer martes con partidos estelares que dieron espectáculo
Bayern Múnich goleó de visita al Pafos chipriota, el Real Madrid hizo lo propio en Kazajistán ante el Kairat Almaty, el Atalanta al Brujas, el Inter de Milán al Slavia Praga y Olympique de Marsella al Ajax.
Partido estelar en Barcelona hoy miércoles
El Barcelona vs. PSG ilumina la segunda jornada de la Liga de Campeones. Elegido mejor entrenador del curso el pasado lunes, el técnico del PSG, Luis Enrique, regresa al lugar en el que triunfó como jugador y técnico gestionando como puede un efectivo que está pagando los excesos de la interminable temporada pasada, coronada con el título europeo.
Por el Barcelona la gran noticia es el regreso tras un par de semanas lesionado de Lamine Yamal. Segundo en el Balón de Oro, fue protagonista de la remontada ante la Real Sociedad (2-1) el domingo tras entrar en la segunda parte. El PSG será su luminoso bautizo europeo este curso.
También visitará España la Juventus de Juan Cabal, que juega en la cancha del Villarreal, mientras que el Borussia Dortmund, con el que firmó un espectacular 4-4 en la primera fecha, recibe al Athletic, Newcastle visita al Unión St. Gilloise, Qarabag, con Camilo Durán y Kevin Medina, recibe al Copenhague y el Bayern Leverkusen al PSV. Entre el resto de ‘gallos’ de la competición; el Arsenal recibe al Olympiacos, el Nápoles al Sporting Portugal con el colombiano Luis Suárez, mientras que el Manchester City visita al Mónaco.
Programación completa (hora de Chile)
Martes 30 de septiembre
ESPN
- 13:30 a. m. FC Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
- 15:40 p. m. Pafos FC 1-5 Bayern Munich
ESPN 2
- 13:30 a. m. Atalanta 2-1 Club Brugge
- 15:40 p. m. Chelsea 1-0 Benfica
ESPN 3
- 15:40 p. m. Atlético de Madrid 2-1 Eintracht Frankfurt
ESPN 4
- 15:40 p. m. Bodo/Glimt 2-2 Tottenham Hotspur
ESPN 5
- 15:40 p. m. Galatasaray 1-0 Liverpool
Espn 6
- 15:40 p. m. Olympique Marseille 4-0 Ajax
ESPN 7
- 15:40 p. m. Inter 3-0 Slavia Praga
Miércoles primero de octubre
ESPN
- 13:30 a. m. Union Saint-Gilloise 0-4 Newcastle
- 15:40 p. m. Barcelona 1-2 PSG
ESPN 2
- 13:30 a. m. Qarabag 2-0 Copenhagen
- 15:40 p. m. Monaco 2-2 Manchester City
ESPN 3
- 15:40 p. m. Villarreal 2-2 Juventus
ESPN 4
- 15:40 p. m. Napoli 2-1 Sporting Lisboa
ESPN 5
- 15:40 p. m. Arsenal 2-0 Olympiacos
ESPN 6
- 15:40 p. m. Borussia Dortmund 4-1 Athletic Club
ESPN 7
- 15:40 p. m. Bayer Leverkusen 1-1 PSV
/José Pablo Verdugo