En el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc se vivió un partidazo entre el Barcelona y el PSG, dos equipos que bien pudieron haber disputado la última final de la Champions League. El conjunto de Hansi Flick plantó cara en el arranque, pero terminó cediendo ante un cuadro parisino que fue más fresco y contundente en los minutos claves.

El Barça abrió la cuenta gracias a Ferran Torres, pero el PSG reaccionó con el empate de Mayulu. Ya en los descuentos, Gonçalo Ramos puso el 2-1 definitivo para un PSG que dominó con claridad el segundo tiempo, mientras el Barcelona volvió a mostrar problemas para cerrar los partidos grandes en Europa, como ya le había ocurrido en Milán.

Un arranque de ida y vuelta

Desde el inicio se notó que sería un duelo de presiones altas. El Barcelona buscaba recuperar arriba y el PSG también. Vitinha y Olmo se emparejaban en la mitad, mientras que Pedri y De Jong se medían con Fabián Ruiz y Zaïre-Emery. Nadie lograba arrinconar al rival y cada pérdida era peligrosa. En el primer tramo, el Barça tuvo más iniciativa; en la segunda parte, el PSG tomó el control.

Por las bandas también se jugó gran parte del partido. Lamine Yamal intentó desequilibrar por la derecha del ataque culé, mientras Achraf Hakimi fue una pesadilla constante por el sector defendido por Gerard Martín.

El gol que ilusionó al Barça

Lamine Yamal fue protagonista en los primeros minutos: dejó rivales en el camino con una jugada de lujo y generó peligro. Finalmente, el premio llegó al 19’: tras una recuperación, Pedri habilitó a Rashford, que cedió para Ferran Torres. El valenciano definió con clase y puso el 1-0 para los locales.

Sin embargo, el PSG reaccionó rápido. Nuno Mendes ganó la espalda de la defensa y asistió a Mayulu, que definió con precisión para el 1-1. Szczesny poco pudo hacer para evitar el empate.

El dominio parisino en el complemento

En el segundo tiempo, los de Luis Enrique se adueñaron del balón. Barcola y Hakimi exigieron al portero polaco, mientras el Barça fue perdiendo frescura y no encontraba cómo salir de la presión.

Hubo polémica con el árbitro inglés Michael Oliver, que le perdonó la segunda amarilla a Nuno Mendes tras una falta clara sobre Lamine Yamal. Aun así, el Barcelona tuvo una ocasión clarísima con Dani Olmo, pero Chevalier respondió con una gran tapada.

El PSG también tuvo lo suyo: Kang-in Lee estrelló un remate en el palo y Hakimi siguió siendo un constante dolor de cabeza. Ya en el minuto 90, el marroquí condujo una rápida transición y asistió a Gonçalo Ramos, que sentenció el 2-1 para la visita.

Balance final

El Barcelona mostró coraje, compitió de igual a igual, pero volvió a quedarse corto en el cierre de un partido grande en Champions. La derrota no es definitiva para la clasificación, pero deja la sensación de que al equipo aún le falta jerarquía para sostener resultados ante rivales de nivel.

Ficha del partido

Barcelona (1): Szczesny; Koundé, Eric (Christensen 86’), Cubarsí, Gerard Martín (Balde 72’); De Jong, Pedri (Bernal 79’), Olmo (Casadó 72’); Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford (Lewandowski 72’).

PSG (2): Chevalier; Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Nuno Mendes; Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos 72’), Vitinha, Zaïre-Emery; Mbaye (Lucas Hernández 65’), Mayulu (Kang-in Lee 81’), Barcola (Ndjantou 81’).

Goles: 1-0 Ferran (19’), 1-1 Mayulu (38’), 1-2 Gonçalo Ramos (90’).

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó a De Jong, Nuno Mendes, Olmo y Hakimi.

Estadio: Olímpic Lluís Companys (50.207 espectadores).

FICHA TÉCNICA

FC Barcelona, 1 – PSG, 2

FC BARCELONA: Szczesny (3); Koundé (2), Eric (3) (Christensen (1), 86′), Cubarsí (1), Gerard Martín (3) (Balde (9, 72′); Frenkie de Jong (1), Pedri (3) (Bernal (1), 79′), Olmo (2) (Casadó (1), 72′); Lamine Yamal (2), Ferran (3), Rashford (1) (Lewandowski (1), 72′)

PSG: Chevalier (2); Hakimi (4), Pacho (2), Zabarnyi (3), Nuno Mendes (2); Fabián Ruiz (2) (Gonzalo Ramos (3), 72′), Vitinha (2), Zaïre-Emery (3); Mbaye (1) (Lucas Hernández (2), 65′), Mayulu (3) (Kang’in Lee (2), 81′), Barcola (1) (Ndjantou (2), 81′)

GOLES: 1-0, Ferran, 19′; 1-1, Mayulu, 38′; 1-2, Gonçalo Ramos, 90′

ÁRBITRO: Michael Oliver, Inglaterra. Tarjetas a Frenkie de Jong (32′), Nuno Mendes (44′), Dani Olmo (57′), Hakimi (88′)

ESTADIO: Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. 50.207 espectadores