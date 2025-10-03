En un partido cargado de morbo, River Plate se impuso 1-0 a Racing en Rosario y selló su paso a las semifinales de la Copa Argentina 2025. El único tanto lo marcó Maximiliano Salas, exdelantero de la Academia, que tuvo un condimento especial al ser verdugo de su antiguo equipo en el Gigante de Arroyito.

El atacante, cuyo traspaso al “Millonario” en el último mercado generó fuertes polémicas en Avellaneda, apareció a los cinco minutos para abrir la cuenta. Tras un desborde de Facundo Colidio por izquierda y un centro rasante al corazón del área, Salas definió de primera con un disparo bajo imposible para Facundo Cambeses. Fiel a su pasado en Racing, eligió no festejar el gol.

El trámite del encuentro fue intenso y con llegadas para ambos lados. Franco Armani respondió con solidez ante los intentos de “Maravilla” Martínez, mientras que Cambeses evitó que River ampliara la ventaja tras nuevas apariciones de Salas. La jugada más clara de la Academia estuvo en los pies de su goleador, quien tras un pase largo de Almendra no pudo concretar cuando Solari llegaba mejor posicionado.

La primera etapa también dejó polémicas: todo River reclamó la expulsión de Martínez por un codazo sobre Portillo, aunque el árbitro Facundo Mastrángelo apenas mostró amarilla.

En el complemento el ritmo decayó, afectado por interrupciones y el uso de bengalas en la tribuna racinguista que redujeron la visibilidad dentro del campo. Sobre el final, a los 90 minutos, “Maravilla” Martínez recibió la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez hombres tras un manotazo sobre Lucas Martínez Quarta.

Con este triunfo, River avanza a semifinales y enfrentará a Independiente Rivadavia, en un camino donde buscará nuevamente levantar la Copa Argentina.

