Mientras el Mundial Sub 20 se toma la atención futbolera en nuestro país, Colo Colo continúa con su preparación para no perder ritmo de competencia de cara al reinicio del Campeonato Nacional 2025. En esa línea, el “Cacique” ha sostenido una serie de amistosos, donde incluso sufrió un traspié ante Palestino. Sin embargo, el compromiso que sí se mantiene firme en la agenda es el que disputará frente a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue.

Este encuentro ante el cuadro “Salmonero” servirá como último examen antes del regreso oficial a la liga, donde los dirigidos por Fernando Ortiz se medirán nada menos que con el líder exclusivo del torneo, Coquimbo Unido.

A diferencia del amistoso a puertas cerradas frente a Unión Española —que terminó con triunfo hispano por 2-1—, en esta ocasión los hinchas albos sí podrán seguir las acciones en vivo. Según informó el sitio especializado Dale Albo, el partido se jugará el miércoles 8 de octubre en el Estadio Chinquihue y contará con transmisión televisiva a través de ESPN, mientras que vía streaming podrá verse en Disney+ y todas sus plataformas digitales.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo