La Selección Chilena Sub 20 sufrió un duro traspié el pasado martes en el Estadio Nacional, al caer por 2-0 frente a Japón en la segunda fecha del Grupo A del Mundial de la categoría.

Con el grupo totalmente abierto y la tabla de posiciones en un escenario apretado, ahora todas las miradas de La Roja están puestas en su próximo desafío en Ñuñoa: un duelo clave ante Egipto.

El conjunto africano no ha logrado sumar puntos ni empates en lo que va del torneo, por lo que en el papel aparece como un rival abordable. Sin embargo, el equipo chileno todavía muestra dificultades para encontrar su juego y transformar en goles las escasas opciones que genera.

El compromiso entre Chile y Egipto será transmitido por las pantallas de CHV Deportes, Dsports y a través de la plataforma DGo.

Para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar, La Roja está obligada a vencer a Egipto y buscar la clasificación como segunda de su grupo. De no lograrlo, deberá esperar otros resultados y estar atenta a lo que suceda en Valparaíso, donde se enfrentarán Japón y Nueva Zelanda.

/José Pablo Verdugo