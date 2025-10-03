Esta mañana el Liceo Instituto Nacional volvió a ser escenario de hechos de violencia ocurridos desde el interior del establecimiento, luego de que —según la casa de estudios— un grupo de encapuchados lanzara elementos incendiarios hacia la calle Arturo Prat y provocara incendios en el patio central.

Según un comunicado de la rectoría, los hechos se registraron alrededor de las 09:20 horas y estuvieron protagonizados por “un grupo de más de 20 encapuchados”. El documento agrega que los atacantes provocaron focos de incendio en el patio central y daños significativos al interior de las instalaciones, lo que representa un grave riesgo para la seguridad de toda la comunidad educativa.

Heridos y daños: un alumno trasladado y estudiantes desmayados

La rectoría informó que, como consecuencia de los incidentes, un alumno resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. Además, varios funcionarios se vieron afectados y algunas estudiantes sufrieron desmayos y descompensaciones producto del impacto de los sucesos, lo que, según el establecimiento, evidencia la magnitud y gravedad de los hechos.

Medidas adoptadas: suspensión y continuidad de actividades

Ante la emergencia, el liceo decidió suspender las clases de la jornada de la mañana, junto con talleres y academias. No obstante, detallaron que las actividades de la tarde se desarrollaron en horario habitual, al igual que los servicios de Junaeb.

La dirección del Instituto Nacional rechazó de manera categórica estos actos de violencia, afirmando que son “totalmente ajenos al espíritu de nuestra comunidad”, y manifestó su profunda preocupación por los daños provocados y el impacto en estudiantes y funcionarios. Asimismo, hizo un llamado a las familias a “acompañar y orientar” a sus hijos, reforzando valores de respeto, responsabilidad y compromiso.

Reacción del alcalde Mario Desbordes: “Los vamos a perseguir”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, condenó los hechos y cuestionó las justificaciones de quienes cometen violencia en recintos escolares. En sus declaraciones señaló que “siempre hay una excusa… siempre el capucha tiene una excusa para la violencia, para la destrucción”, y aseguró: “Los vamos a perseguir. Estamos trabajando con la Fiscalía para tener resultados. Aquellos que son identificados los vamos a expulsar de inmediato”.

Desbordes añadió que hubo enfrentamientos entre quienes apoyan las acciones y estudiantes contrarios a la violencia. Según el edil, los responsables han cometido “atentados contra las salas de clases, destrucción de su propio liceo, quemando una sala de clases” y por ello adelantó que se aplicará Aula Segura, se recurrirá al Código Penal y se colaborará con la Fiscalía para sancionarlos.

Tensión y llamado a restaurar la convivencia

El alcalde remarcó su papel como sostenedor y dijo que trabajará en los años venideros para “restaurar la paz y la tranquilidad en estos establecimientos que han sido el orgullo de Chile”, atribuyendo el deterioro a “delincuentes que están lanzando molotovs, destruyendo, agrediendo a académicos, profesores y amenazando a autoridades educacionales”.

La comunidad del Instituto Nacional queda a la espera de las indagaciones de la Fiscalía y los resultados de las investigaciones internas para identificar a los responsables y determinar sanciones. Mientras tanto, la rectoría y las autoridades locales han insistido en la necesidad de proteger la integridad física de estudiantes y trabajadores, y de promover medidas que eviten la repetición de episodios similares.

/psg