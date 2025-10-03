Giovani Lo Celso fue protagonista este jueves en el triunfo del Real Betis por 2-0 frente al Ludogorets de Bulgaria, en duelo válido por la UEFA Europa League. El mediocampista argentino abrió la cuenta a los 31 minutos con un golazo: recibió la pelota en el vértice derecho del área, encaró hacia adentro y con un remate ajustado al segundo palo batió al portero local.

Se trata del segundo tanto de la temporada para el rosarino, quien ya había marcado en la victoria liguera sobre el Alavés. El triunfo en suelo búlgaro – que se cerró con un autogol de Sun-significó además la primera victoria del conjunto verdiblanco en la presente edición del torneo continental.

Manuel Pellegrini valoró la seriedad con que su equipo afrontó el encuentro, destacando la solidez defensiva que mostró su plantel. “Son tres puntos muy importantes tras dejar escapar unidades en casa frente al Nottingham Forest. El mérito del equipo fue la concentración defensiva desde el primer minuto. Estando sólidos atrás, se juega con mayor tranquilidad para buscar la portería rival. El gol de Lo Celso abrió el camino y el segundo tanto nos dio calma”, señaló el técnico chileno.

El “Ingeniero” también recordó un precedente en este mismo estadio. “Hace tres años ganamos aquí con un gol de Fekir. Esta vez el desarrollo fue similar, aunque nos costó menos defender. Sabíamos que iba a ser un partido equilibrado contra un rival fuerte en su liga, por eso era clave no cometer errores atrás”, explicó.

Con este triunfo, el Betis confirma el alza en su rendimiento, algo que Pellegrini atribuye a la estabilidad actual del plantel. “Al inicio de la temporada fuimos irregulares, entre lesiones y el mercado abierto. Hoy estamos en buena racha y pensamos ya en el Espanyol para mantener la línea. El plantel está más equilibrado y eso nos permite rotar y competir en ambas competiciones”, cerró el técnico nacional.

