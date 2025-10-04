Una importate victoria consiguió hoy el Chelsea, tras derrotarlo por 2-1 a Liverpool en el Stamford Bridge en uno de los duelos más atractivos de la fecha 7 de la Premier League.

La apertura de la cuenta fue a los 14 minutos mediante el ecuatoriano Moisés Caicedo, quien recibió un pase de Malo Gusto en mitad de cancha, avanzó unos metros con balón dominado y sacó un disparo desde fuera del área, dejando sin opciones al portero Giorgi Mamardashvili.

En el segundo tiempo llegó la reacción de los visitantes. A los 63 minutos Cody Gakpo puso las cosas igualadas con un remate en área chica, tras una asistencia del delantero Alexander Isak..

Ya sobre la hora, y cuando el partido ya finalizaba, apareció Estêvão para desatar la fiesta para los londinenses, rematando con poco ángulo, tras un centro de Cucurella.

Cabe destacar que el atacante brasileño pudo haber estado jugando acá en Chile por el Mundial sub 20, pero su club no lo prestó.

Con este resultado, el Chelsea quedó sexto con 11 puntos, mientras que el Liverpool se mantiene segundo con 15 unidades, a uno del líder Arsenal.

Por Ignacio Soto Bascuñán