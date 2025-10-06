El delantero nacional Alexis Sánchez fue la gran figura del Sevilla, que derrotó por goleada de 4-1 al FC Barcelona en el Estadio «Ramón Sánchez Pizjuán», convirtiendo el primer tanto del compromiso.

Sánchez abrió el camino para su equipo a los 11´del primer tiempo mediante un lanzamiento penal. La escuadra sevillana, que contó también con Gabriel Suazo como titular, fue superior a su rival y derechamente lo pasó por arriba.

Los otros goles del encuentro de los locales fueron anotados por medio de Isaac Romero en los 36′, José Ángel Carmona ya en los 90´ y Akor Adams en los descuentos (90+6′), mientras que Marcus Rashford (45+7′) puso el descuento cuando finalizaba la primer mitad.

Con este resultado, el cuadro de los chilenos subió hasta la cuarta posición con 13 puntos, mientras que los «culés» son segundos con 19 unidades.

El siguiente partido de Sevilla será de local ante el Mallorca, el sábado 18 de octubre a las 09:00 horas de Chile.

Por Ignacio Soto Bascuñán