A solo seis semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, agendadas para el domingo 16 de noviembre, los últimos sondeos publicados durante la primera semana de octubre revelan importantes movimientos en las preferencias electorales.

Pese a ciertas fluctuaciones en su respaldo, la candidata oficialista Jeannette Jara continúa liderando en la mayoría de las encuestas. Sin embargo, la posibilidad de una segunda vuelta presenta escenarios más complejos para la exministra del Trabajo.

Black & White: Jara baja, pero se mantiene en el primer lugar

En la encuesta Black & White del viernes, Jara registró una caída de dos puntos porcentuales, pero sigue encabezando el sondeo con un 28% de las preferencias.

José Antonio Kast (Partido Republicano – PSC) se posiciona en segundo lugar con un 27% , muy cerca de la abanderada oficialista.

Evelyn Matthei (Chile Vamos – Amarillos) se mantiene tercera con un 19% .

Le siguen Johannes Kaiser (PNL) con 14% , Franco Parisi (PDG) con 7% , y Harold Mayne-Nicholls (IND) con 2% .

Marco Enríquez-Ominami (IND) y Eduardo Artés (IND) cierran la lista, ambos con 1%.

Panel Ciudadano-UDD: ventaja estrecha de Jara y desfavorable escenario en segunda vuelta

Otro estudio, la encuesta Panel Ciudadano-UDD, también ubica a Jara en el primer puesto con un 27%, seguida de cerca por Kast con un 25%. Evelyn Matthei se sitúa en tercer lugar con 16%, seguida por:

Kaiser con 11%

Parisi con 8%

Mayne-Nicholls con 2%

ME-O y Artés con 1% cada uno

En escenarios de segunda vuelta, el panorama cambia drásticamente:

Frente a Kast , Jara perdería con un 49% vs 32%

Frente a Matthei, la diferencia también sería desfavorable: 46% vs 30%

Encuesta Criteria: leve baja de Jara, alza de Kast y Matthei

En la más reciente edición de Criteria, Jara sigue liderando con 27%, aunque con una caída de 3 puntos respecto al sondeo anterior.

Kast sube 2 puntos y alcanza el 26% , consolidando su segundo lugar.

Matthei sube 3 puntos y llega al 17%, manteniéndose en el tercer puesto.

Más abajo:

Kaiser marca 10%

Parisi , 8%

Mayne-Nicholls , 4% (+1)

ME-O , 1% (-1)

Artés , 1%

El 6% de los encuestados indicó que votará nulo o en blanco.

Cadem: Jara se mantiene a la cabeza; Kast estabiliza su ascenso

La Encuesta Plaza Pública de Cadem, publicada el domingo por la noche, muestra a Jeannette Jara nuevamente en el primer lugar con 27%, subiendo un punto en comparación a la semana anterior.

Kast se consolida en el segundo lugar con un 23% , repitiendo el resultado de la semana previa.

Matthei retrocede dos puntos , bajando a 15% .

Kaiser se posiciona cuarto con 11% , seguido por: Parisi con 10% Mayne-Nicholls con 4% ME-O con 1% Artés con 0%



Además, un 9% de los encuestados aún no decide su voto, lo que podría ser decisivo en el tramo final de la campaña.

Panorama general: Jara lidera, pero la segunda vuelta podría redefinir el escenario

Aunque Jeannette Jara mantiene el liderazgo en intención de voto en primera vuelta, las encuestas coinciden en que tendría dificultades en una eventual segunda vuelta, tanto ante Kast como frente a Matthei. Por su parte, José Antonio Kast consolida su avance y Evelyn Matthei muestra alzas sostenidas, aunque sigue más rezagada en las encuestas principales.

Con un electorado aún parcialmente indeciso y una campaña en plena recta final, las próximas semanas serán cruciales para todos los candidatos.

/psg