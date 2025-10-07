Alexis Sánchez fue uno de los protagonistas del incontestable triunfo del Sevilla sobre el Barcelona. El veterano atacante chileno jugó el partido completo. Se vació en la primera parte y luego acompañó al equipo para amarrar la victoria, que abrió él con su primer gol en el Ramón Sánchez-Pizjuán como sevillista.

Marcó Alexis de penalti forzado por Isaac el 1-0 y vivió una tarde memorable de comunión entre equipo y grada. «Me dijeron que hace 10 años no se ganaba al Barcelona aquí y en el fútbol pasan estas cosas. Me quito el sombrero por mis compañeros, estoy acostumbrado a romper récords en todos los clubes y es lindo de ver. Hoy me senté también para vivir ese momento de festejo. La gente en Sevilla lo vive con pasión«.

El chileno, que le marcó a su ex equipo su segundo gol como sevillista tras el del triunfo en Mendizorroza, pasó por equipos como Manchester United, Arsenal, Olympique de Marsella y Udinese antes, al margen de sus orígenes en su país en el Cobreloa y el Colo Colo. Y desde esa experiencia se manifestó sorprendido por cómo vibraron el Sevilla y el sevillismo.

/José Pablo Verdugo