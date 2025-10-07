El Colegio Profesional de Entrenadores de Fútbol informa lo siguiente respecto a la situación ocurrida el pasado miércoles 1 de octubre de 2025 con ocasión de la práctica del plantel profesional de Deportes Iquique, que fue interrumpida violentamente por un grupo de barristas:

La integridad física de los futbolistas y miembros del cuerpo técnico liderado por Fernando Díaz en su lugar de trabajo es responsabilidad de los directivos y debe ser uno de los puntos a los cuales se deben asignar recursos humanos y económicos, toda vez que es uno de los aspectos mínimos que debe ser asegurado.

No es una actividad oficial ni debe ser autorizado o permitido, aunque sea por omisión, la intervención de simpatizantes, hinchas o personas ajenas al staff institucional que pudieran exigir o interpelar de cualquier forma a los profesionales que forman parte de un primer equipo.

Agradecemos la intervención posterior de Carabineros para resolver y solicitamos especial atención en los días y horarios de entrenamiento venideros. Esperamos que el club tome medidas al respecto y que las autoridades realicen gestiones sobre el asunto.

Llamamos a la comunidad deportiva de la ciudad de Iquique a condenar estos hechos. Los resultados deportivos no pueden ser un argumento para la violencia. Detrás de cada uno de los profesionales hay familias y el lugar de trabajo debe ser un espacio seguro.

