Según adelantan desde Argentina, Boca Juniors se puso «manos a la obra» para contar con los servicios de Assadi. Uno de los propulsores de este negocio es nada menos que el presidente del club «xeneize», Juan Román Riquelme, quien estaría encantado por el rendimiento del futbolista nacional.

