Según adelantan desde Argentina, Boca Juniors se puso «manos a la obra» para contar con los servicios de Assadi. Uno de los propulsores de este negocio es nada menos que el presidente del club «xeneize», Juan Román Riquelme, quien estaría encantado por el rendimiento del futbolista nacional.

👏🏼🔵🔴 "He disfrutado todo lo que he jugado" En conversación con TNT Sports, Lucas Assadi se refirió al buen presente que atraviesa con #LaU, y agradeció a todos quienes estuvieron en los momentos complicados. ¿Más noticias? https://t.co/OWKyayTlSk 📱 pic.twitter.com/Kz9oHGXxMK — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 6, 2025