Vea y escuche las opiniones del jugador de Colo Colo, que prendió el ventilador y disparó contra todo el mundo al hablar de La Roja adulta
🇨🇱⚽ "No está preparado para una selección"
En conversación con TNT Sports, Arturo Vidal se mostró crítico al proceso de Nicolás Córdova en #LaRojaSub20 y reveló su postura ante una posible continuidad del entrenador en el equipo absoluto.
Revisa todos los detalles en… pic.twitter.com/wF6oxo1UoL
— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 6, 2025
😱⚽🇨🇱 "No es el hombre indicado para la selección"
En conversación con TNT Sports, Arturo Vidal confesó que no considera que Manuel Pellegrini sea la mejor opción para dirigir a #LaRoja en un nuevo proceso.
¿Estás de acuerdo con el King? 👀 pic.twitter.com/Ed59SVAmwS
— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 6, 2025
🏆⚽🇨🇱 El King brilló en una cita mundialista de la categoría
Arturo Vidal, en conversación exclusiva con TNT Sports, valoró la presencia de #LaRojaSub20 en los octavos de final del Mundial, y enfatizó en que es una vitrina muy grande para los jóvenes futbolistas. pic.twitter.com/YuZEq72fDJ
— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 6, 2025
/José Pablo Verdugo