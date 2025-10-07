Marcelino Núñez protagonizó uno de los fichajes más polémicos del último mercado de pases en el Championship inglés, al trasladarse directamente del Norwich City al Ipswich Town, su clásico rival.

El movimiento no fue bien recibido por la afición del Norwich, cuyo malestar se renovó este domingo 5 de octubre, cuando el Ipswich se alzó con la victoria en el derbi que supuso el reencuentro de Núñez con su exclub.

El mediocampista chileno ingresó al campo de juego en el minuto 75, siendo recibido de inmediato por los abucheos de la hinchada local. Sin embargo, lo más destacado ocurrió tras el pitido final: Núñez celebró la victoria con efusividad, acercándose a una bandera de córner para levantarla en señal de triunfo. Incluso interactuó con una pancarta que mostraba un antiguo tuit de un aficionado del Norwich, el cual pedía que se le erigiera una estatua, en un gesto que interpretó como una broma hacia sus críticos.

Marcelino Nunez absolutely loves it 🚜🚜🚜 pic.twitter.com/jMwsrEvH2J — Second Tier podcast (@secondtierpod) October 5, 2025

/José Pablo Verduo