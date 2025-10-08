Cabe recordar que a octavos de final accedieron a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo, junto con los cuatro mejores terceros.

  • Programación y Resultados de octavos de final del Mundial Sub 20:

LLAVE 1

Chile vs México: Martes 7 de octubre: 20. 00 horas

Argentina vs Nigeria: Miércoles 8 de octubre: 16. 30 horas

Ucrania 0-1  España: 0-1, 24´PabloGarcía

Colombia vs Sudáfrica Miércoles 8 de octubre: 16. 30 horas

LLAVE 2

Estados Unidos vs Italia: Jueves 9 de octubre: 16.30 horas

Marruecos vs Corea del Sur: Jueves 9 de octubre: 20. 00 horas

Paraguay vs Noruega: Miércoles 8 de octubre: 16. 30 horas

Japón vs Francia Miércoles 8 de octubre: 20. 00 horas

