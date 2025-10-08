Fue derechamente una vergüenza. La selección chilena cayó goleada 4-1 ante su similar de México por los octavos de final del Mundial Sub 20, duelo jugado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. La ‘Tri’ pasó por arriba de la Roja en Valparaíso y se metió entre los ocho mejores del torneo.

Los primeros minutos fueron parejos, con alta intensidad y llegadas de parte de los dos equipos. Tanto Chile como México se crearon ocasiones en los primeros diez minutos, Chile tuvo sus oportunidades primero con Lautaro Millán, que le pega en el área y tapa el portero Emmanuel Ochoa; el balón le cae a Francisco Rossell y nuevamente el portero mexicano estuvo espléndido para enviar el balón al lanzamiento de esquina.

Pese al equilibrio en el juego, México llegaría a la apertura del marcador. Pelotazo largo de Alexei Domínguez; el balón lo controla Gilberto Mora, que asiste a Tahiel Jiménez, y el delantero remata de zurda y coloca la apertura del marcador a los 25 minutos. Se enmudecía el Elías Figueroa.

Ya para el segundo tiempo, en los 67 minutos México anotaría la segunda cifra. Rotación de balón de los aztecas y es Iker Fimbres quien saca un remate y clava el segundo de la visita.

A los 80 minutos los dirigidos por Arce sentenciaron el partido. Primero viene un remate de los mexicanos, el portero Sebastian Mella desvía el balón, que le cae a Amaury Morales, que remata y en área chica aparece Hugo Camberos para anotar el 3-0. a esas alturas la gente pedía la salida de Córdova.

Y si no faltaba menos, llegaría el cuarto gol azteca. El centro atrás nuevamente es de Morales y, entrando al área, llegó Camberos para batir a Mella y anotar su segundo profesional.

Ya sobre el final, en los 88´ llegaría el descuento chileno, por medio de Rosselll, que recibió una buena asistencia de Millán y con un zurdazo puso el 1-4.

Así las cosas, Chile quedó afuera de su propia Copa del Mundo y Nicolás Córdova demostró que el puesto le quedó muy grande y que el nivel está lejos del que se necesita para ser competitivos.

Por Ignacio Soto Bascuñán