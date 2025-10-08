Vea y escuche las declaraciones de Nicolás Córdova una vez decretada la eliminación de Chile del Mundial sub 20 en que no respondió a su condición de local
"YO ME PUEDO HACER CARGO DE ESTE ÚLTIMO PROCESO, NO DE LO QUE PASÓ ANTES" 🇨🇱
🗣 Nicolás Córdova, entrenador de Chile, luego de la derrota 4-1 ante México en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™.
La Roja quedó eliminada del #MundialSub20EnDSPORTS.
/josé pablo verdugo