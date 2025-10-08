Vea y escuche las declaraciones de Nicolás Córdova una vez decretada la eliminación de Chile del Mundial sub 20 en que no respondió a su condición de local

 

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/josé pablo verdugo

Artículos relacionadosMás del autor