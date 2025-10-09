Cabe recordar que a octavos de final accedieron a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo, junto con los cuatro mejores terceros.
- Programación y Resultados de octavos de final del Mundial Sub 20:
LLAVE 1
Chile 1-4 México
Argentina 4-0 Nigeria
Ucrania 0-1 España
Colombia 3-1 Sudáfrica
LLAVE 2
Estados Unidos vs Italia: Jueves 9 de octubre: 16.30 horas
Marruecos vs Corea del Sur: Jueves 9 de octubre: 20. 00 horas
Paraguay 0-1 Noruega
Japón 0-1 Francia
