Vea y escuche a Lautaro Millán entrevistado por Dsports en el estadio Elías Figueroa Brander

/

  • Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo

Artículos relacionadosMás del autor