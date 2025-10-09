Vea y escuche a Lautaro Millán entrevistado por Dsports en el estadio Elías Figueroa Brander
"VINE PARA PELEAR COSAS IMPORTANTES Y ESTE GRUPO ME RECIBIÓ DE LA MEJOR MANERA"
Lautaro Millán sobre sus primeras actuaciones con la camiseta de Chile.
Además, apuntó a la Selección adulta de la Roja. @M_EscobarAlvear en #ElJuego pic.twitter.com/QJHzlcSOlp
— DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 8, 2025
/
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo