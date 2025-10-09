Deportes Puerto Montt, elenco que milita en la Segunda División, se hizo fuerte en casa y derrotó por 2-1 a Colo Colo en un partido amistoso disputado en el Estadio Chinquihue.

El encuentro comenzó parejo, pero con el correr de los minutos el “Cacique” logró tomar el control del juego. A los 32 minutos, el portero Eduardo Villanueva lanzó un balón largo que Cristian Riquelme controló de pecho y definió con un globito ante la salida del arquero local, marcando el 1-0 parcial.

En el complemento, los “Delfines” reaccionaron y encontraron el empate tras una jugada con algo de fortuna. Luego de un tiro en el palo, Giovanni Bustos aprovechó un grave error del meta albo, quien salió lejos de su arco, chocó con un defensor y dejó servida la pelota para el delantero, que no perdonó a los 67’.

La situación se complicó aún más para Colo Colo con la expulsión de Bruno Gutiérrez por doble amonestación en el minuto 73. Apenas cinco minutos después, José Cárdenas sorprendió con un remate de larga distancia que se le escapó entre las piernas al portero, decretando el 2-1 definitivo para Puerto Montt.

Con este resultado, el cuadro albo deberá enfocarse ahora en su próximo compromiso oficial ante Coquimbo Unido, programado para el sábado 19 de octubre por la fecha 19 del Campeonato de Primera División.

En tanto, Deportes Puerto Montt se enfrentará a Concón National este sábado 12 de octubre, por una nueva jornada del Campeonato de Segunda División.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo