El fútbol sudamericano está de luto tras la sensible muerte de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino, quien falleció a los 69 años luego de un agravamiento en su estado de salud.

En las últimas semanas, el actual técnico de Boca Juniors y ex entrenador de Universidad de Chile había enfrentado complicaciones médicas que lo mantuvieron bajo tratamiento intensivo. Posteriormente fue trasladado a su hogar en Buenos Aires, donde finalmente perdió la vida en las últimas horas.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en los bancos, Russo dejó una huella imborrable en distintos clubes del continente. En Chile se le recuerda especialmente por su paso por Universidad de Chile, equipo con el que en 1996 protagonizó una histórica campaña en la Copa Libertadores. Ese año, el “Romántico Viajero” alcanzó las semifinales del torneo continental, cayendo en una recordada y polémica serie frente a River Plate, liderado entonces por Ariel Ortega y Enzo Francescoli.

Tras conocerse su fallecimiento, la U publicó un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales:

“El Club Universidad de Chile lamenta con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera exentrenador de nuestro Primer Equipo.

Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando, de la mano de grandes figuras y su dirección técnica, alcanzamos la semifinal de la CONMEBOL Libertadores. A su familia, amigos, cercanos e hinchas de Boca Juniors, enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta dolorosa partida. Hasta siempre, Profe Russo”. El Club Universidad de Chile lamenta con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera ex entrenador de nuestro Primer Equipo. Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes… pic.twitter.com/AWdPkltbh8 — Universidad de Chile (@udechile) October 8, 2025 /

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo