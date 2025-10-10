Anoche quedaron definidas las llaves de los cuartos de final del Mundial Sub 20, donde Estados Unidos y Marrueco fueron los últimos en sumarse.

La jornada partirá el día sábado a las 17:00 horas con el duelo de España y Colombia, que se jugará en el Estadio Fiscal de Talca.

Posteriormente a las 20:00 horas se enfrentarán México y Argentina en el Estadio Nacional.

La jornada continuará el domingo a las 17:00 horas con el encuentro de Estados Unidos con Marruecos a disputarse en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Y por último, a las 20:00 horas, Noruega y Francia,070 se jugará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Por Eduardo Italo Mella