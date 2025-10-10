Colo Colo Femenino saltó anoche a la cancha para disputar la tercera y última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, enfrentando a San Lorenzo. Tras vencer en sus dos primeras presentaciones a Olimpia y São Paulo, el equipo dirigido por Tatiele Silveira llegaba con seis puntos y la misión de asegurar su paso a los cuartos de final del certamen continental.

Las Albas no fallaron y cumplieron con creces su objetivo. Con una sólida actuación, el conjunto colocolino superó la fase de grupos y selló su clasificación entre los ocho mejores equipos del torneo. Cabe recordar que la última vez que Colo Colo alcanzó esta instancia fue en 2023, también en territorio colombiano.

El triunfo ante San Lorenzo fue por la cuenta mínima (1-0), con gol de Mary Valencia (44′), resultado que les permitió quedarse con el primer lugar del grupo, completando una campaña perfecta con nueve puntos.

De esta manera, Colo Colo Femenino se medirá en cuartos de final ante Libertad de Paraguay, elenco que aseguró su clasificación este jueves tras empatar sin goles con Nacional de Uruguay. El conjunto guaraní aprovechó la derrota de Universidad de Chile ante Deportivo Cali, resultado que dejó a las azules eliminadas del certamen y permitió a Libertad quedarse con el segundo puesto del Grupo D.

/José Päblo Verdugo