Se disputaba el encuentro pendiente entre cruzados y diablos rojos en el sensacional recinto del Claro Arena.

La UC tenía como gran novedad el ingreso de Asta-Buruaga como lateral derecho y además la titularidad de Eduard Bello que tuvo un aceptable rendimiento.

👀⚽🛡 Lo mejor del duelo en el Claro Arena Mira el compacto del triunfo por 1-0 de #LosCruzados ante Ñublense, en el partido pendiente de la Fecha 19 en este #MatchdayJueves por la #LigaDePrimera 2025. Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻… pic.twitter.com/3sOSQuYyVN — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 10, 2025

Apenas en el minuto de juego 1’ venía una de las jugadas importantes de juego tras la expulsión de Bosso quien bajaba con una infracción al atacante Cristian Cuevas el juez cobro la falta pero hubo llamado de VAR para que cambiara toda su decisión porque tras ver las imágenes el juez le mostraba la roja al diablo rojo. Jona explicaba de la siguiente manera su decisión: “El jugador número cuatro rojo provoca un DOGSO decisión final tarjeta roja tiro libre directo”. Estallaba de emoción el Claro Arena.

Ya tras perder varios minutos de juego por el VAR se ejecutaba el tiro libre recién en los 5’ de juego y fue Eduardo Bello el encargado que mandó la pelota a la red. Un golazo del venezolano que sobrepasó la barrera con facilidad y marcaba el primera de la noche 1-0 lo ganaba la Universidad Católica.

En los 40’ Mateos remataba desde fuera del área y el tiro se iba apenas ancho. El guardameta Bernedo se lanzaba por la dudas pero dejaba ir el esférico.

Por los 43’ el poste era el protagonismo tras un extraordinario centro de Eduard Bello y Fernando Zampedri peinaba la pelota que chocaría en el poste izquierdo del Meta Nicola Pérez quien veía toda la acción paralizado. Se salvaban los diablos rojos.

Ya por los 45’ Plaza tuvo el empate y el travesaño era de nuevo el centro de atracción ya que los visitaban emitieron un centro que fue rechazado de cabeza por Mena y la pelota le quedaba servida a Plaza quien realiza una impecable chilena que terminó chocando en el travesaño, era un golazo pero el poste mandaba el esférico afuera. Ahora se rotaron los roles porque en la UC sufrían con esta acción.

A los 81’ la Católica probaba mediante un tiro desde fuera del área por Alfred Canales y la pelota se iba apenas por arriba del travesaño.

La UC tuvo para extender su ventaja pero el arquero Pérez fue héroe a los 88’ Cárcamo remataba desde fuera del área y el meta se estiraba evitando la conquista.

Una vez llegado a los noventa minutos se agregaron seis más de juego.

De esta manera terminaba el partido con una victoria ajustada de la UC 1-0 por un detalle. El mejor del duelo fue Eduard Bello por el gol y por ser uno de los agente ofensivos importantes del encuentro.

El próximo adversario de los cruzados es ante Everton. Mientras que los diablos rojos medirán fuerzas ante La Serena.

José Pablo Verdugo. Fotos y video: TNT SPorts