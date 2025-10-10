La Casa Blanca emitió duras críticas este viernes contra el Comité Noruego del Nobel, luego de que éste otorgara el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, dejando fuera de consideración al presidente estadounidense Donald Trump, quien había sido postulado nuevamente al galardón.

«El Comité del Nobel demostró que prioriza la política por encima de la paz», declaró Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

En la misma línea, agregó que el presidente Trump «seguirá logrando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas», asegurando que «tiene un corazón humanitario» y afirmando que «nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad».

Trump y su insistencia en el Nobel

Desde su retorno a la presidencia en enero, Trump ha insistido reiteradamente en que merece el Premio Nobel de la Paz, citando su participación en la resolución de conflictos como parte de su legado.

En vísperas del anuncio del galardón, el mandatario aseguró que su mediación en la primera fase del alto el fuego en Gaza esta semana representaba “la octava guerra que había puesto fin”.

«Hagan lo que hagan, está bien. Lo sé: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas», dijo Trump el jueves, restando importancia al reconocimiento, pero reiterando sus méritos.

El Comité Nobel responde con argumentos sólidos

Los expertos en el proceso de selección del Premio Nobel de la Paz habían descartado la candidatura de Trump, señalando que su enfoque de «Estados Unidos primero» contradecía los principios fundamentales del premio, establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.

En el anuncio oficial, el Comité Nobel destacó que María Corina Machado:

«Cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz» .

«Ha cohesionado a la oposición de su país» .

«Nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana» .

«Apoya firmemente una transición pacífica a la democracia».

El comité subrayó que “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz”, y la describió como «la encarnación de la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuche su voz”.

Reconocimiento a su lucha en Venezuela

Además, el comité señaló que Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos, resaltando su papel como figura clave y unificadora dentro de una oposición históricamente dividida, que hoy converge en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo.

El comunicado también contextualizó la realidad venezolana: “Venezuela evolucionó de un país relativamente democrático y próspero a un estado brutal y autoritario, con crisis humanitaria y económica, represión sistemática de la oposición, fraude electoral y persecución legal”, concluyó el comité.

