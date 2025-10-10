Con la selección Sub 20 ya eliminada del Mundial, todas las miradas se trasladan ahora a la selección adulta, que este viernes enfrentará a Perú en un amistoso preparatorio.

Sin embargo, el equipo dirigido interinamente por Sebastián Miranda ha debido lidiar con varios contratiempos, ya que acumula tres bajas confirmadas, de las cuales al menos dos estaban consideradas como titulares durante los entrenamientos de la semana.

Los jugadores desafectados son Iván Román, Alexander Aravena y Lucas Assadi, siendo los dos primeros quienes tenían más opciones de integrar la formación inicial ante el combinado incaico. Para suplir estas ausencias, La Roja convocó a tres futbolistas del equipo Sub 20: Agustín Arce, Lautaro Millán e Ian Garguez, quienes podrían tener minutos en el duelo que se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida.

De acuerdo con lo trabajado en las últimas prácticas, la posible formación titular de Chile ante Perú sería con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Javier Altamirano en mediocampo; y Lucas Cepeda, Ben Brereton y Gonzalo Tapia en ofensiva.

/José Pablo Verdugo