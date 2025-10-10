Ante la ausencia de Lucas Assadi y Guillermo Maripán, el técnico Sebastián Miranda alineó a Francisco Sierralta en la zaga y a Gonzalo Tapia en ataque. El resto es prácticamente el mismo equipo que jugó ante Brasil y Uruguay en los duelos finales de las Clasificatorias.

En la banca destaca la presencia de los mundialistas Sub 20: Agustín Arce, Ian Garguez y Lautaro Millán. Se espera que este último sume minutos para que definitivamente quede descartado para jugar por Argentina.

Y el partido desde el inicio marcó las características propias de un encuentro amistoso,pero entre dos rivales que mal que mal se saben clásicos.

En ese sentido, desde el primer minuto el publico que asistió en buen número a La Florida tuvo la oportunidad de presenciar un partido bien jugado, rapidito por la juventud mayoritaria de los jugadores de ambos equipos y con ocasiones de gol en ambos arcos.

Por el lado de Chile, antes del cuarto de hora hubo dos remates de Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia que exigieron bastante a Diego Enríquez. Y un desborde por la izquierda del ex Universidad Católica que empalmó el colocolino y el balón se fue apenas anocho

Y Perú respondió desde un comienzo cargando el juego hacia las puntas para aprovechar la velocidad de Joao Grimaldo y Luis Ramos.

Justamente un centro venido desde la derecha provocó la mayor inquietud en los minutos iniciales para Lawrence Vigoroux porque la pelota cruzó el área sin que pudiera empalmarla ningún atacante.

En el minuto 36´la mejor jugada del ataque de Chile, porque comienza con una salida de lujo de Vicente Pizarro en su propia área, la pelota para Gabriel Suazo que salió disparado en ataque, combinación rápida con Brereton, cambio hacia la derecha para Cepeda que amagó el remate y abrió para Hormázabal que venía llegando por su espalda, centro atrás y empalme de Gonzalo Tapia que sacó un remate bajo que despejó Matías Lazo desde la raya.

Y en la contra, un balde de agua fría cayó en La Florida. Pelotazo largo hacia la izquierda para César Inga. El atacante peruano bajó la pelota con el brazo (con VAR la jugada se anulaba) y de ahí en más lo hizo todo bien: amagó hacia afuera, enganchó hacia adentro dejando botado a Hormazábal y con poco ángulo le pegó con borde interno para clavarla en el segundo palo de Vigoroux.

Uff, en su primera titularidad con la Selección Mayor de Perú te hace este GOLAZO y ante Chile 🤯 César Inga 🇵🇪🔝pic.twitter.com/4r1Vk6tCEE — Fanáticos del Fútbol – Perú (@fanaticospe) October 10, 2025

Ese gol sentenció el primer tiempo. Con un resultado negativo e injusto para Chile, que sigue pagando las consecuencias de la falta de gol. Que en este primer tiempo pudo haber caído en una de las tantas llegadas de Tapia y Cepeda, pero la pelota no entró. Como no ha entrado en los últimos seis partidos jugador por La Roja

Historia repetida al comenzar el segundo tiempo: muy buena llegada de Gonzalo Tapia por la izquierda, cento o remate al arco, Ben Brereton se encuentra con la pelota y la toca suavemente para descolocar al arquero. La pelota se alejó del arquero y fue a pegar en el poste izquierdo. Otra ocasión perdida por Chile.

57´ y ya parece maldición: otra llegada de Chile, esta vez por la izquierda. Centro al área, rechazo corto de la defensa peruana, la pelota le cae a Fabián Hormazábal que saca un derechazo con comba. El arquero absolutamente batido y la pelota se estrella en el travesaño.

¡Por fin!…ya era demasiado, porque Chile llegaba y llegaba, jugaba muy bien y no caía el gol. Hasta que en el minuto 62´una excelente habilitación de Javier Altamirano para el descuelgue de Vicente Pizarro por la izquierda, centro violento a media altura y el empalme de Ben Brereton en la boca del arco para mandar la pelota adentro.

🚨🌎 | GOAL: BEN BRERETON DIAZ HAS EQUALIZED FOR CHILE! 🇨🇱 Chile 1-1 Peru 🇵🇪 pic.twitter.com/ricQbP5sZA — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 11, 2025

Después del gol vinieron los dos primeros cambios en Chile. A la cancha: Marcelino Núñez y Maximiliano Gutiérrez, salieron los dos protagonistas del gol, Vicente Pizarro y Ben Brereton.

Los cambios, especialmente el ingreso del flamante jugador del Ipswich Town, le permitieron a Chile seguir manteniendo el control de la pelota y del juego, buscando el segundo gol y la victoria.

Que pudo llegar en el minuto 80´tras una gran jugada de Fabián Hormazábal que se sacó a tres defensores por la derecha, su centro le llegó un poquito alto a Gonzalo Tapia y su cabezazo se fue por sobre el travesaño.

Nuevos cambios en Chile para afrontar los minutos finales: salieron Lucas Cepeda y Javier Altamirano. A la cancha Clemente Montes y el esperado debut de Lautaro Millán, el volante de Independiente, nacido en Argentina, pero que eligió jugar por Chile la tierra de su padre.

También pudo ser gol un remate desde fuera del área de Clemente Montes que sacó muy exigido y por sobre el travesaño el arquero Enríquez, una de las buenas figuras de Perú.

Y lo ganó no más Chile. Minuto 92´: córner pasado desde la derecha de Millán, la buscó y la ganó Maxi Gutiérrez, que se decididó por la jugada personal y encaró gambeteando hacia el área, cerrándose de izquierda a derecha. Remate bajo que buscaba el segundo palo y encontró una pierna peruana, la de Matías Lazo, que la desvió descolocando a su arquero.

🚨 GOL chileno para voltear el partido 1-2 ante Perú 🇵🇪 | Matías Lazo y un autogol que nos da la derrota. El más bajo del encuentro, el jugador de Melgar de Arequipa. pic.twitter.com/15iqQD2VnR — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 11, 2025

Los peruanos ni siquiera alcanzaron a reanudar el juego porque el árbitro Leandro Rey dio por terminado el partido y se desató ógicamente la euforia en La Florida.

Porque por fin pudo ganar Chile, que no obtenía una victoria desde el 19 de noviembre del año pasado, cuando se impuso por 4-2 a Venezuela en las clasificatorias.

Además, porque se ganó bien, jugando como le gusta a la gente, con un fútbol rápido, directo y buscando siempre el arco contrario.

Y porque, además, por mucho que haya sido un partido amistoso, este un Clasico. Y los clásicos no se juegan…¡se ganan!

José Pablo Verdugo. Fotos Chile y Perú. Videos: Espn