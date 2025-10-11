El exárbitro nacional Braulio Arenas fue internado de urgencia en la Clínica Indisa de Maipú, luego de sufrir una grave descompensación a riñones.

Hasta dicho centro asistencial llegaron su amigo y compañero de ruta Osvaldo Talamilla y el mundialista Javier Castrilli quien señaló que «(Braulio) nos hizo pasar un gran susto, afortunadamente lo peor ya pasó y a esta hora se encuentra estabilizado en la unidad de Tratamientos intermedios”

Se espera que el juez permanezca en el centro asistencial hasta que se obtengan mejores resultados en cuanto sus cheques de salud.

Por Eduardo Italo Mella