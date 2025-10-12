La Selección Argentina Sub 20 logró meterse en semifinales del Mundial al derrotar por 2-0 a México. El equipo de Diego Placente fue agresivo desde el inicio y gracias a un gol de Maher Carrizo se puso en ventaja, aumentando la diferencia en la segunda mitad Mateo Silvetti.

El partido no estuvo ajeno de polémicas puesto que la selección del Tri se quedó con dos jugadores menos por las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez.

Ahora la Albiceleste pone sus ojos en Colombia, rival que supo imponerse en Talca a España, buscando así al sudamericano que se instalará en la gran final.

Por Ignacio Soto Bascuñán