Esta es la programación completa de la Fecha 21 del Torneo de Ascenso

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

Estadio: Lucio Fariña Fernández

Santiago Wanderers 2:2 Deportes Concepción

Goles: 1-0, 27′ Joaquín Silva (SW); 1-1, 33′ Josue Ovalle (CON); 2-1, 45+6′ Joaquín Pereyra (SW); 2-2, 80′ Angel Gillard (CON)

Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla

Deportes Copiapó 3:1 San Marcos de Arica

Goles:1-0, 46′ Thomas Jones (COP); 1-1, 51′ Camilo Melivilu (SMA); 2-1, 80′ Thomas Jones (COP); 3-1, 90+5′ Thomas Jones (COP)

Estadio: Municipal de San Bernardo

Magallanes 0:1 Santiago Morning

Gol: 0-1, 9′ Kevin Vásquez (SM) Incidencias: 13′ Expulsado Matías Osorio (MAG); 72′ Expulsado Manuel Vicuña (MAG); 90+4′ Expulsado Bruno Valdés (MAG); 90+4′ Expulsado Gonzalo Santelices (SM)

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

Estadio: Municipal de San Felipe

Unión San Felipe -:- 12:30 Deportes Santa Cruz

Estadio: Zorros del Desierto

Cobreloa -:- 15:00 Deportes Temuco

Estadio: Ester Roa Rebolledo

Universidad de Concepción -:- 17:30 Curicó Unido

LUNES 13 DE OCTUBRE

Estadio: Lucio Fariña Fernández

San Luis -:- 20:00 Deportes Recoleta

Estadio: Fiscal de Talca

Rangers -:- 20:00 Antofagasta

/José Pablo Verdugo

Artículos relacionadosMás del autor