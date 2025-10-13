Elizabeth Hurley, una de las actrices británicas más reconocidas por su participación en producciones como Austin Powers y Gossip Girl, sigue conquistando al público no solo por su talento, sino también por su elegancia y carisma. A sus 60 años recién cumplidos, la intérprete oriunda de Basingstoke, Reino Unido, continúa siendo considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood.

El pasado 10 de junio, Hurley celebró su cumpleaños número 60 en un momento que ella misma describe como una de las mejores etapas de su vida. Con más de 3,1 millones de seguidores en Instagram, la actriz mantiene una presencia activa en redes sociales, donde combina su faceta profesional con mensajes de bienestar y confianza personal.

Recientemente, compartió en su cuenta una fotografía que acumuló miles de “me gusta” y elogios de sus seguidores, en la que se le ve relajada, con su característico cabello castaño suelto y sin apenas maquillaje. En la publicación, reveló uno de sus consejos infalibles para lograr buenas fotografías en bikini:

“¿El secreto para tomar fotos favorecedoras? ¡Prohibida la luz solar cenital! Al fotografiarte en bikini, el amanecer o el atardecer son tus mejores aliados. Esta la tomamos a las 7 de la mañana”, explicó.

Según los expertos, la llamada luz solar cenital —que proviene directamente desde arriba— puede generar sombras marcadas bajo los rasgos del rostro, resultando poco favorecedora. Por eso, las horas doradas del amanecer y el atardecer ofrecen una iluminación más suave y natural, ideal para retratos y sesiones al aire libre.

Una etapa plena en lo personal y profesional

En los últimos meses, Elizabeth Hurley ha disfrutado de una etapa especialmente feliz, tanto en lo profesional como en lo sentimental. Además de mantenerse activa en el cine y la moda, la actriz mantiene una relación con el cantante Billy Ray Cyrus, padre de la artista Miley Cyrus.

La pareja se conoció durante el rodaje de la película Christmas in Paradise en 2022 y desde entonces se han mostrado inseparables. Aunque decidieron mantener su romance en privado durante un tiempo, lo hicieron público durante la pasada Pascua, compartiendo una tierna fotografía en redes sociales.

Desde entonces, Hurley y Cyrus no han dejado de publicar mensajes y gestos de cariño, reflejando la complicidad que los une. Entre proyectos, viajes y fotografías bañadas por la luz del amanecer, la actriz británica parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre su vida artística, su bienestar personal y su renovado espíritu romántico.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap