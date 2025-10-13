Este fin de semana se conocieron los resultados de tres encuestas de opinión pública: Criteria, Cadem y Panel Ciudadano UDD.

Al contrario de CADEM las otras dos mediciones e Jeanette Jara ya tocó techo porindican una tendencia a la baja de Jeanette Jara, por lo que fue alcanzada y superada por José Antonio Kast, cuyo triunfo en segunda vuelta pareciera inminente

Vamos al detalle:

PANEL CIUDADANO UDD

la segunda encuesta Panel Ciudadano-UDD de octubre que señala que si la elección presidencial fuera el próximo domingo, el republicano José Antonio Kast tiene un 25% de respaldo (mismo porcentaje que la semana pasada) y la candidata oficialista Jeannette Jara baja 3 puntos, quedando en el segundo lugar con un 24%.

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei sube un punto para llegar a 17%, a siete puntos de la exministra del Trabajo y a ocho del líder republicano.

Les siguen Johannes Kaiser, que baja un punto (de 11% a 10%), Franco Parisi con 8% (mismo porcentaje que la semana pasada), Harold Mayne-Nicholls, quien sube de 2% a 3%, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés quienes se mantienen en 1%.

Además, un 6% está indeciso y otro 5% no votaría por alguna de las candidaturas.

Entre los votantes habituales (un 60% del padrón aproximadamente) Jara lidera (32% contra 24% de Kast), mientras que en los votantes obligados (un 40% del padrón aproximadamente), Kast lidera (27% contra 13% de Jara).

Escenarios de segunda vuelta. El estudio señala que, en caso de una segunda vuelta entre Kast y Jara, el republicano obtendría un 46% de respaldo (tres puntos menos que la semana pasada) contra un 31% de la exministra del Trabajo (un punto menos que hace siete días). Un 23% dice que no sabe, no responde o votaría nulo (cuatro puntos más que la semana pasada).

Si se da el escenario de un enfrentamiento entre Matthei y Jara en segunda vuelta, la candidata de Chile Vamos obtendría 46% (un punto menos que la semana pasada) contra 29% (un punto menos que hace siete días) de la postulante oficialista. Un 24% no sabe, no responde o votaría nulo.

De acuerdo con Panel Ciudadano-UDD, en escenarios de segunda vuelta contra Jara, Matthei entre votantes habituales (47% vs 41% de Kast), pero el republicano los compensa al superarla entre los votantes obligados (53% vs 46%).

CADEM

tTambién se dio a conocer la segunda encuesta Cadem del mes de octubre, que señala que la candidata oficialista Jeannette Jara lidera las preferencias de primera vuelta con 28% (un punto más que hace siete días), seguida por el republicano José Antonio Kast con 23%, que mantiene el mismo apoyo por tercera semana consecutiva.

Les siguen Evelyn Matthei, quien baja un punto de 15% a 14% y queda a nueve puntos de Kast y a 14 puntos de Jara.

Luego vienen Johannes Kaiser con 11%, Franco Parisi con 10% (los mismos porcentajes que en el sondeo anterior), Harold Mayne-Nicholls con 3% (un punto menos que la semana pasada), Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, ambos con 1%.

En base 100, si la elección presidencial fuese el próximo domingo, 31% votaría por Jara, 25% por Kast, 16% por Matthei, 12% por Kaiser, 11% por Parisi, 3% por Mayne-Nicholls, 1% por Enríquez-Ominami y 1% por Artés.

Escenarios de segunda vuelta. Si en segunda vuelta se da un escenario entre Kast y Jara, el líder republicano aventaja por 11 puntos a la candidata oficialista (47% vs 36%), mientras que en una competencia entre Matthei y Jara, la postulante de Chile Vamos ganaría por 12 puntos (46% contra 34%).

Franco Parisi, por su parte, vencería por 6 puntos a Jara (40% vs 36%), mientras que Kaiser y Jara empatarían con un 39% cada uno.

En el caso de que a segunda vuelta llegaran José Antonio Kast y Evelyn Mattehi, el republicano ganaría por ocho puntos (38% vs 30%).

Expectativa. Ante la pregunta de “¿quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?”, José Antonio Kast bajó de 40% a 38% en una semana, Jeannette Jara cayó de 34% a 32%, Johannes Kaiser subió de 5% a 8% y Evelyn Matthei y Franco Parisi se mantuvieron en 7%.

CRITERIA

Si la elección fuera este domingo, la candidata oficialista Jeannette Jara y el republicano José Antonio Kast estarían empatados con un 26% de las preferencias, seguidos por la postulante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 17%, a nueve puntos de distancia.

De esta forma, según este sondeo, Jara bajó un punto con respecto a la semana pasada, acumulando una caída de 4 puntos en dos semanas, mientras que Kast y Matthei mantienen el mismo respaldo que hace siete días.

Les siguen el libertario Johannes Kaiser que alcanza 10% y Franco Parisi con 8% (mismas cifras que la semana pasada), Harold Mayne-Nicholls -que baja de 4% a 3%-, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés (ambos con 1%).

Escenarios de segunda vuelta. En este escenario, Kast se impondría a Jara por 13 puntos (46% vs 33%), mientras que Matthei también ganaría a la candidata oficialista, pero por 9 puntos (40% vs 31%).

De esta manera, en este escenario, el margen entre Kast y Jara aumentó de 11 a 13 puntos en una semana y el de Matthei y Jara subió de 7 a 9 puntos.

En un escenario contra Parisi, Jara alcanza 33% frente al 29% del economista.

Jara también tiene ventaja frente a Kaiser: 35% vs 32%.

Percepción de quién ganará. A la vez, cuando se consulta a los encuestados quién cree que será el próximo Presidente de Chile, un 38% piensa que será José Antonio Kast (2 puntos más que hace una semana), seguido por Jeannette Jara con un 32% (mismo porcentaje que la medición anterior).

