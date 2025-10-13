Deportes Limache conquistó ayer su boleto a la gran final de la Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar, tras golear por 6-1 en la vuelta de la serie de semifinal ante Deportes La Serena.

👀🏆🇨🇱 Lo mejor del duelo en La Portada Revive los mejores momentos de la goleada por 6-1 de Deportes Limache en su visita a Deportes La Serena, que lo instaló en la gran final de la #CopaChileCocaColaSinAzúcar 2025. Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/GXHdckfPWG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 12, 2025

En la primera llegada clara del partido, Facundo Pons (3′) la peinó para abrir la cuenta en el elenco forastero. Tras cartón, Daniel Castro no perdonó para colocar el segundo, pero Juan Fuentes (23′) apareció para darle vida a Los Papayeros con el descuento.

En el complemento, Castro (54′) y Pons (56′) golpearon rápido para comenzar sentenciar la llave, la cual terminó por decretarse cuando Fernando Dinamarca fue expulsado a los 62′. Luis Guerra (70′) y Felipe Fritz (81′, de penal) terminaron por adornar el tenístico resultado en el Estadio La Portada de La Serena.

Pitazo final y los limachinos se citaron con Huachipato en la gran definición del torneo, la cual está pactada, en primera instancia, para noviembre y donde tendremos un novel monarca de La Copa que Une al País.

José Pablo Verdugo/Fotos y video: TNT Sports