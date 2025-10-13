Uno de los sitios de humor sobre la contingencia nacional que tiene mayor cantidad de seguidores. Ninguno de ellos, por cierto, está en La Moneda
Estos han sido sus últimos posteos respecto a los acontecimientos que marcaron la agenda en los últimos días:
Habitantes de la franja de Gaza se muestran preocupados por la violencia en Chile
— Meruanista (@Meruanista) October 12, 2025
"Queridos compatriotas, hoy les vengo con una mentira de este porte". @Meruanista #Presupuesto2026 #Boric pic.twitter.com/zK0Ip48Hye
— Georginho (@georginho555) October 1, 2025
"Necesito mentir. Jara no me puede ganar" pic.twitter.com/KZc0pvAYvH
— Meruanista (@Meruanista) August 20, 2025
🔴Último Minuto: Dorothy Pérez ganó el Nobel de Medicina. Sanó a miles de enfermos de un paraguazo pic.twitter.com/U2u2RGcrzw
— Meruanista (@Meruanista) October 12, 2025
El refrigerador de Laura Albornoz pic.twitter.com/imgJHF1uiH
— Meruanista (@Meruanista) October 9, 2025
— Jazz (@jazzeero) October 5, 2025
El tren de laguagua pic.twitter.com/JdXCPY47OF
— Meruanista (@Meruanista) September 28, 2025
No se confundan. Eso no es burro, es una mula. El burro está en la tribuna con lentes de sol pic.twitter.com/mbH9p2H50q
— Meruanista (@Meruanista) September 19, 2025
A veces me siento tan solo, luego veo a Boric en la ONU y se me pasa
— Meruanista (@Meruanista) September 23, 2025
— Meruanista (@Meruanista) September 23, 2025
